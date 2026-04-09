Barcelona và câu hỏi không dễ trả lời

Những quyết định gây tranh cãi tiếp tục đẩy Barcelona vào thế bất lợi, nhưng vấn đề không chỉ nằm ở tiếng còi.

Lamine Yamal không cứu nổi Barcelona khỏi thất bại trước Atletico.

Barcelona không giấu được sự bức xúc sau trận thua Atletico Madrid 0-2 tại tứ kết lượt đi Champions League rạng sáng 9/4. Ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalonia đang cân nhắc gửi đơn khiếu nại lên UEFA, nhắm vào công tác điều hành của trọng tài István Kovács và tổ VAR do Christian Dingert phụ trách.

Tâm điểm tranh cãi nằm ở tình huống Marc Pubill để bóng chạm tay sau pha phát bóng của Musso. Barcelona cho rằng đó là một quả phạt đền rõ ràng. Nhưng trọng tài không thổi, VAR cũng không can thiệp theo hướng mà họ mong đợi. Cùng với đó là pha vào bóng của Koke với Dani Olmo, tình huống mà đội chủ sân Camp Nou tin rằng đáng bị xử lý nghiêm khắc hơn.

Đây không phải lần đầu Barcelona cảm thấy bị xử ép ở Champions League. Mùa trước, tại bán kết gặp Inter Milan, trọng tài Szymon Marciniak thổi phạt đền sau khi tham khảo VAR ở tình huống Cubarsi phạm lỗi với Lautaro Martinez. Nhưng ở chiều ngược lại, pha va chạm giữa Henrikh Mkhitaryan và Lamine Yamal lại không được xem xét.

Cũng trong trận đấu đó, một tình huống có thể là phạm lỗi của Denzel Dumfries với Gerard Martin trước bàn gỡ 3-3 của Acerbi bị bỏ qua. VAR không vào cuộc. Những chi tiết nhỏ, nhưng đủ để thay đổi cả cục diện.

Xa hơn, ở vòng bảng mùa 2022/23, Barcelona từng chịu thiệt khi Denzel Dumfries để bóng chạm tay rõ ràng mà không bị thổi phạt. Trớ trêu là ở tình huống khác, bàn thắng của Pedri lại bị từ chối vì lỗi chạm tay của Ansu Fati. Khi đó, Xavi Hernandez đã phản ứng dữ dội.

HLV Hansi Flick bức xúc với trọng tài.

Những ký ức đó khiến phản ứng của Barcelona lần này không phải là bộc phát. Nó là sự tích tụ. Đặc biệt khi chính Istvan Kovacs từng rút thẻ đỏ với Ronald Araujo ở tứ kết mùa 2023/24 trong một tình huống gây tranh cãi. Lần này, ông tiếp tục là người đưa ra quyết định bất lợi, khi truất quyền thi đấu của Cubarsí sau khi tham khảo VAR.

Nhưng cần nhìn thẳng vào thực tế: Barcelona không thua chỉ vì trọng tài.

Đội bóng của Hansi Flick bộc lộ những hạn chế rõ ràng. Họ kiểm soát bóng tốt, nhưng thiếu sự chắc chắn khi phòng ngự. Họ tạo ra cơ hội, nhưng không đủ sắc bén để chuyển hóa thành bàn thắng. Trong khi đó, Atletico Madrid chơi đúng với bản chất của họ: kỷ luật, thực dụng và lạnh lùng.

Champions League luôn được quyết định bởi chi tiết. Barcelona có lý do để phàn nàn về những chi tiết đó. Nhưng ở đẳng cấp này, chỉ phàn nàn là không đủ. Bạn phải kiểm soát được trận đấu theo cách không để những quyết định tranh cãi trở thành yếu tố định đoạt.

Barcelona có thể gửi đơn lên UEFA. Họ có thể tiếp tục nhắc lại những gì đã xảy ra trong quá khứ. Nhưng nếu không cải thiện chính mình, câu chuyện này rất có thể sẽ còn lặp lại.