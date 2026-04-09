Cú bắt tay hàng triệu euro của Guardiola và Busquets

Sau nhiều năm gắn bó với giai đoạn hoàng kim của Barcelona, Pep Guardiola và Sergio Busquets một lần nữa bắt tay nhưng lần này là trên mặt trận kinh doanh.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, cả hai cùng đầu tư vào ASAM. Đây là công ty bất động sản chuyên cho thuê nhà ở giá phải chăng thuộc hệ sinh thái của Alquiler Seguro. Mỗi người giữ 14,21% cổ phần, qua đó sở hữu tổng cộng 28% doanh nghiệp này (tương đương giá trị khoảng 2,6 triệu euro).

Guardiola tham gia thông qua công ty đầu tư 08022003 Limited, trong khi Busquets rót vốn qua pháp nhân Buga Seler S.L. Động thái cho thấy cựu tiền vệ người Tây Ban Nha nhanh chóng định hình hướng đi tài chính, sau khi chính thức giải nghệ ở tuổi 37 hồi cuối năm ngoái.

Thương vụ diễn ra trong bối cảnh ASAM thực hiện đợt tăng vốn mới, phát hành hơn 450.000 cổ phiếu với giá 11,11 euro/cổ phần, nâng vốn điều lệ thêm khoảng 4,9 triệu euro. Hiện tại, tổng vốn của công ty đạt khoảng 9,5 triệu euro, với gần 1 triệu cổ phiếu lưu hành.

Bên cạnh Guardiola và Busquets, quỹ Ventu Europe cũng tham gia với 17% cổ phần. Tuy nhiên, quyền kiểm soát vẫn thuộc về Alquiler Seguro, đơn vị giữ 52,63% vốn thông qua chủ tịch Antonio Carroza và quỹ Aurica Growth.

Alquiler Seguro là một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Tây Ban Nha trong lĩnh vực cho thuê nhà, nổi bật với mô hình đảm bảo thanh toán cho chủ nhà và kiểm soát rủi ro thông qua hệ thống chấm điểm người thuê.

Việc 2 biểu tượng bóng đá cùng rót vốn cho thấy xu hướng các cựu cầu thủ và HLV hàng đầu chuyển hướng sang bất động sản để gia tăng tài sản. Trước đó, Sergio Ramos cũng đầu tư hàng triệu euro vào các dự án phát triển nhà ở, khẳng định sức hút của lĩnh vực này với giới thể thao chuyên nghiệp.