Thảm hoạ trọng tài ở trận Atletico - Barcelona

Trọng tài Busquets Ferrer bị Archivo VAR chấm điểm 2/10 sau trận đấu mà VAR liên tục phải hiện diện để sửa sai cho ông.

Công tác trọng tài bị chỉ trích trong trận đấu giữa Atletico Madrid và Barcelona.

Rạng sáng 5/4, Barcelona giành chiến thắng 2-1 trên sân Atletico Madrid ở vòng 30 La Liga, qua đó nới rộng khoảng cách với Real Madrid lên 7 điểm. Tuy nhiên, tâm điểm tranh cãi nằm ở công tác điều hành của trọng tài.

Trọng tài Busquets Ferrer nhận đánh giá rất thấp từ trang chuyên phân tích quyết định trọng tài Archivo VAR. Ông chỉ được chấm 2/10 điểm, với nhận định không đạt phong độ và mắc nhiều sai sót suốt trận đấu.

Dù rút ra tổng cộng 8 thẻ vàng, Ferrer bị cho là bỏ sót những tình huống quan trọng. Hai pha bóng đáng chú ý đều phải nhờ đến VAR can thiệp để điều chỉnh quyết định.

Ở phút 45+3, Nicolas Gonzalez, khi ấy nhận một thẻ vàng, phạm lỗi với Lamine Yamal trong tình huống ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ ràng. Theo đánh giá, đây phải là thẻ đỏ trực tiếp, nhưng trọng tài không đưa ra quyết định phù hợp.

Sang đầu tiên của hiệp hai, Ferrer tiếp tục gây tranh cãi khi rút thẻ đỏ trực tiếp với Gerard Martin. Tuy nhiên, VAR vào cuộc và xác định tình huống chỉ đáng nhận thẻ vàng.

Cầu thủ Barcelona là người chạm bóng trước và kiểm soát tình huống, trước khi xảy ra va chạm với Thiago Almada. Quyết định truất quyền thi đấu sau đó bị hủy bỏ.

Việc VAR phải liên tục sửa sai phản ánh một trận đấu mà trọng tài thiếu ổn định trong xử lý tình huống. Những quyết định không nhất quán khiến trận cầu đỉnh cao trở nên căng thẳng hơn cần thiết.

Dù Barcelona giành trọn 3 điểm để củng cố ngôi đầu, dư âm lớn nhất sau trận lại đến từ những tranh cãi xoay quanh công tác điều hành. Một màn thể hiện khiến uy tín trọng tài bị đặt dấu hỏi lớn.

