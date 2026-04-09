Cái đập tay bất lực của Yamal

  • Thứ năm, 9/4/2026 11:17 (GMT+7)
Rạng sáng 9/4 (giờ Hà Nội), Lamine Yamal chơi nỗ lực nhưng không thể giúp Barcelona thoát thua 0-2 trước Atletico Madrid thuộc lượt đi tứ kết Champions League.

Khi Raphinha vắng mặt và Robert Lewandowski rời sân sớm vì điều chỉnh chiến thuật, gánh nặng tấn công dồn cả lên vai Yamal tại Camp Nou.
Trong một tình huống "tả xung hữu đột", Yamal vượt qua hàng loạt hậu vệ đội khách nhưng vẫn bị ngăn cản. Hình ảnh Yamal đập tay xuống sân trong sự bất lực sau pha đi bóng bị chặn lại trở thành khoảnh khắc đầy ám ảnh.
Sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Yamal gần như gục xuống sân. Đó là sự cô đọng của cả trận đấu khi tài năng 18 tuổi gần như đơn độc trong nỗ lực kéo Barcelona tiến lên.

Yamal phác họa một đêm thất vọng của Barcelona. Một ngôi sao trẻ làm tất cả, nhưng không thể thay đổi số phận trận đấu.
Trong thế trận bế tắc, cầu thủ trẻ vẫn nổi bật với màn trình diễn giàu năng lượng. Anh chạm bóng 73 lần, thực hiện tới 14 pha rê bóng và thành công 8 lần. Những pha đi bóng bên hành lang phải liên tục khiến hàng thủ Atletico chao đảo.
Theo thống kê, Yamal tạo ra 3 đường chuyền quyết định, trong đó có một cơ hội rõ rệt. Tuy nhiên, sự thiếu sắc bén của hàng công khiến mọi nỗ lực trở nên dang dở. Barcelona không thể chuyển hóa các tình huống triển vọng thành bàn thắng và cái giá phải trả là 2 bàn thua.
Trong thế thiếu người khi Pau Cubarsi bị truất quyền thi đấu cuối hiệp một, Barcelona buộc phải lùi sâu, còn Yamal gần như một mình đảm nhận nhiệm vụ kéo bóng phản công. Anh có tới 23 pha dẫn bóng lên phía trước, đóng góp gần 79 mét quãng đường phát triển bóng.
Dù vậy, những nỗ lực không biết mệt mỏi của Yamal là không đủ để cứu vãn một Barcelona thi đấu rời rạc, thiếu liên kết giữa các tuyến và gần như bất lực trong việc biến cơ hội thành bàn thắng.
Muốn lật ngược thế cờ, Barcelona cần một tập thể gắn kết hơn, lạnh lùng hơn ở khâu dứt điểm. Ở đẳng cấp Champions League, nỗ lực cá nhân thôi là chưa đủ.

Minh Nghi

