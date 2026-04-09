Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Yamal suy sụp

  • Thứ năm, 9/4/2026 06:00 (GMT+7)
Lamine Yamal không thể cứu Barcelona khỏi thất bại 0-2 trước Atletico Madrid, trong một đêm mà nỗ lực cá nhân trở nên vô nghĩa.

Yamal gục xuống khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Rạng sáng 9/4, Barcelona khép lại lượt đi tứ kết Champions League với thất bại 0-2 trước Atletico Madrid, và hình ảnh Lamine Yamal gục xuống sân sau trận là chi tiết gây ám ảnh.

Đó là khoảnh khắc cô đọng sự bất lực của một tài năng trẻ khi phải gồng gánh cả hàng công, trong ngày Barcelona thiếu vắng Raphinha còn Robert Lewadowski phải rời sân sớm vì thay đổi chiến thuật.

Yamal là điểm sáng hiếm hoi trong đội hình Barcelona, anh được Sofascore chấm điểm cao nhất (8,5) dù nhận thất bại. Yamal chạm bóng 73 lần, thực hiện 14 pha rê bóng với 8 lần thành công, liên tục tạo ra đột biến ở hành lang phải. Những tình huống len lỏi của cầu thủ 18 tuổi khiến hàng thủ Atletico nhiều lần chao đảo.

HLV Hansi Flick thể hiện sự đồng cảm trong cuộc họp báo sau trận: "Tất nhiên Lamine thất vọng. Tất cả đều thất vọng, Lamine đã có một trận đấu tuyệt vời từ đầu đến cuối, cả trong phòng ngự lẫn tấn công. Cậu ấy có những tình huống 1 đối 1, vượt qua 3, 4, thậm chí 5 cầu thủ. Như tôi đã nói hôm qua, cậu ấy mới 18 tuổi, những gì cậu ấy thể hiện là phi thường".

Yamal tạo ra 3 đường chuyền quyết định, trong đó có một cơ hội rõ rệt. Hàng công Barcelona thiếu sắc bén trong những pha xử lý cuối cùng, khiến mọi nỗ lực của Yamal trở nên dang dở.

Trận đấu càng trở nên khó khăn khi Barcelona mất Cubarsi vì thẻ đỏ cuối hiệp một. Trong thế thiếu người, Yamal gần như phải gánh toàn bộ nhiệm vụ kéo bóng.

Anh có 23 pha dẫn bóng lên trong các đợt tấn công, đóng góp gần 79 mét quãng đường phát triển bóng, nhưng vẫn không đủ để phá vỡ hệ thống phòng ngự của Atletico.

Yamal đã làm tất cả những gì có thể, nhưng trong một tập thể rời rạc, mọi nỗ lực của anh trở nên vô nghĩa.

Đào Trần

Yamal Sofascore Lamine Yamal Atletico Madrid Barcelona Champions League

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý