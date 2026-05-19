Man City có HLV mới

Man City chuẩn bị bước sang kỷ nguyên mới khi Enzo Maresca thay thế Pep Guardiola trên băng ghế huấn luyện từ mùa giải 2026/27.

Truyền thông Anh đồng loạt xác nhận Guardiola sẽ chia tay Man City sau trận gặp Aston Villa tại Etihad vào ngày 24/5. Cùng lúc đó, "The Citizens" sớm chuẩn bị cho sự ra đi của Guardiola khi hoàn tất những bước cuối cùng để đưa Maresca trở lại Etihad.

Nhà cầm quân người Italy nhanh chóng đạt thỏa thuận với đội bóng thành Manchester. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùng cụm từ "Here we go" quen thuộc để xác nhận thương vụ hoàn tất. Maresca sẽ ký hợp đồng 3 năm với Man City.

Maresca không phải gương mặt xa lạ với Man City. Trước khi dẫn dắt Chelsea, Maresca từng làm việc trực tiếp dưới quyền Guardiola trong mùa giải 2022/23 giành cú ăn 3 lịch sử.

Maresca từng gây ấn tượng mạnh tại Chelsea khi giúp đội bóng giành vé dự Champions League, đồng thời vô địch Conference League và FIFA Club World Cup. Chính Guardiola từng công khai ông là "một trong những HLV giỏi nhất thế giới".

Trong khi đó, Guardiola sẽ khép lại hành trình huy hoàng kéo dài gần một thập kỷ tại Man City. Kể từ khi đến Etihad năm 2016, chiến lược gia người Tây Ban Nha mang về 20 danh hiệu lớn, gồm 6 Premier League và chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử CLB.

Giờ đây, Etihad chuẩn bị chứng kiến cuộc chuyển giao quyền lực lớn nhất nhiều năm qua khi Maresca đứng trước nhiệm vụ kế thừa di sản đồ sộ mà Guardiola để lại.