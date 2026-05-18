Mourinho trở thành HLV Real Madrid

Jose Mourinho đạt thỏa thuận trở lại dẫn dắt Real Madrid khi mùa giải 2025/26 khép lại.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùng cụm từ "Here we go" quen thuộc để khẳng định thương vụ hoàn tất. "Hai bên hiện chỉ còn chờ hoàn tất các thủ tục giấy tờ cuối cùng", nhà báo người Italy thông tin thêm.

Theo kế hoạch, Mourinho sẽ ký hợp đồng có thời hạn 2 năm với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. "Người đặc biệt" dự kiến tới Madrid ngay sau trận đấu giữa Real Madrid và Athletic Bilbao vào ngày 24/5 để hoàn tất quá trình trở lại Bernabeu.

Việc Mourinho tái xuất tại Real Madrid thực tế được đồn đoán suốt thời gian qua. Chủ tịch Florentino Perez xem chiến lược gia người Bồ Đào Nha là lựa chọn ưu tiên cho kế hoạch tái thiết mới của đội bóng.

Mourinho dẫn dắt Real Madrid giai đoạn 2010-2013 và để lại dấu ấn mạnh mẽ. Dưới thời ông, đội bóng Hoàng gia giành chức vô địch La Liga 2011/12 với 100 điểm cùng kỷ lục ghi bàn lịch sử, đồng thời chấm dứt sự thống trị kéo dài của Barcelona thời kỳ đỉnh cao.

Dù chia tay Real Madrid hơn một thập kỷ trước, Mourinho vẫn luôn nhận được sự tôn trọng lớn từ ban lãnh đạo và người hâm mộ bởi cá tính mạnh mẽ cùng khả năng xây dựng tập thể giàu bản lĩnh.

Theo The Atheltic, Mourinho không chấp nhận bất kỳ sự can thiệp nào từ cầu thủ Real Madrid vào vấn đề chuyên môn, đặc biệt là lựa chọn đội hình. Chiến lược gia 63 tuổi còn đề nghị chỉ tập trung vào công việc huấn luyện và họp báo, thay vì trở thành gương mặt đại diện truyền thông.

Với việc Real Madrid chìm trong khủng hoảng vì đấu đá nội bộ, sự xuất hiện của Mourinho hứa hẹn dẹp yên phòng thay đồ.

