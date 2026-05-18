Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Mourinho trở thành HLV Real Madrid

  • Thứ hai, 18/5/2026 16:12 (GMT+7)
  • 35 phút trước

Jose Mourinho đạt thỏa thuận trở lại dẫn dắt Real Madrid khi mùa giải 2025/26 khép lại.

Mourinho đồng ý trở lại dẫn dắt Real Madrid.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùng cụm từ "Here we go" quen thuộc để khẳng định thương vụ hoàn tất. "Hai bên hiện chỉ còn chờ hoàn tất các thủ tục giấy tờ cuối cùng", nhà báo người Italy thông tin thêm.

Theo kế hoạch, Mourinho sẽ ký hợp đồng có thời hạn 2 năm với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. "Người đặc biệt" dự kiến tới Madrid ngay sau trận đấu giữa Real Madrid và Athletic Bilbao vào ngày 24/5 để hoàn tất quá trình trở lại Bernabeu.

Việc Mourinho tái xuất tại Real Madrid thực tế được đồn đoán suốt thời gian qua. Chủ tịch Florentino Perez xem chiến lược gia người Bồ Đào Nha là lựa chọn ưu tiên cho kế hoạch tái thiết mới của đội bóng.

Mourinho dẫn dắt Real Madrid giai đoạn 2010-2013 và để lại dấu ấn mạnh mẽ. Dưới thời ông, đội bóng Hoàng gia giành chức vô địch La Liga 2011/12 với 100 điểm cùng kỷ lục ghi bàn lịch sử, đồng thời chấm dứt sự thống trị kéo dài của Barcelona thời kỳ đỉnh cao.

Dù chia tay Real Madrid hơn một thập kỷ trước, Mourinho vẫn luôn nhận được sự tôn trọng lớn từ ban lãnh đạo và người hâm mộ bởi cá tính mạnh mẽ cùng khả năng xây dựng tập thể giàu bản lĩnh.

Theo The Atheltic, Mourinho không chấp nhận bất kỳ sự can thiệp nào từ cầu thủ Real Madrid vào vấn đề chuyên môn, đặc biệt là lựa chọn đội hình. Chiến lược gia 63 tuổi còn đề nghị chỉ tập trung vào công việc huấn luyện và họp báo, thay vì trở thành gương mặt đại diện truyền thông.

Với việc Real Madrid chìm trong khủng hoảng vì đấu đá nội bộ, sự xuất hiện của Mourinho hứa hẹn dẹp yên phòng thay đồ.

Nếu Mourinho dẫn dắt Real Madrid, ai mừng ai lo? Không còn là cái tên xa lạ bởi cá tính đặc biệt. Xuyên suốt sự nghiệp, không ít cầu thủ thành công khi đồng hành cùng ông nhưng cũng không ít trở nên mất hút dưới trướng ''Người đặc biệt''.

Mourinho chỉ cứu được Real nếu loại bỏ Mbappe

Jose Mourinho có thể biến Vinicius thành quái vật Champions League, nhưng sự hiện diện của Kylian Mbappe lại là mồi nổ cho một cuộc chiến mới ở Real Madrid.

31:1848 hôm qua

Mourinho úp mở trở lại Real Madrid

HLV Jose Mourinho thừa nhận đã có liên hệ giữa Real Madrid và người đại diện Jorge Mendes, đồng thời để ngỏ khả năng tái xuất Bernabeu ngay trong tuần tới.

32:1931 hôm qua

Mourinho bất bại cả mùa giải

Rạng sáng 17/5, Benfica thắng 3-1 trước Estoril để hoàn tất mùa giải Liga Portugal 2025/26 không thua trận nào dưới thời Jose Mourinho.

35:2110 hôm qua

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Hiểu Phong

Mourinho Mourinho Mourinho

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

Đọc tiếp

Cot moc lich su cua Fabregas voi Como hinh anh

Cột mốc lịch sử của Fabregas với Como

21 giờ trước 20:08 17/5/2026

0

Tối 17/5, chiến thắng 1-0 trước Parma giúp Como có cơ hội giành vé dự Champions League khi Serie A chỉ còn một vòng đấu là khép lại.

Fabregas giup Como lam nen lich su hinh anh

Fabregas giúp Como làm nên lịch sử

21:02 10/5/2026 21:02 10/5/2026

0

Tối 10/5, Como tiếp tục tạo nên một trong những câu chuyện đáng kinh ngạc nhất bóng đá châu Âu khi giành vé dự cúp châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý