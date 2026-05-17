Mourinho bất bại cả mùa giải

  • Chủ nhật, 17/5/2026 05:38 (GMT+7)
Rạng sáng 17/5, Benfica thắng 3-1 trước Estoril để hoàn tất mùa giải Liga Portugal 2025/26 không thua trận nào dưới thời Jose Mourinho.

Mourinho không thể vô địch với Benfica.

Tuy nhiên, điều trớ trêu là chuỗi bất bại ấn tượng vẫn không đủ giúp "Đại bàng" chạm tay vào chức vô địch. Đây cũng có thể là trận cuối cùng của Mourinho với Benfica trước khi nhận lời dẫn dắt Real Madrid.

Trên sân Antonio Coimbra da Mota, Benfica nhập cuộc bùng nổ và gần như định đoạt trận đấu chỉ trong chưa đầy 20 phút. Phút thứ 7, Richard Rios mở tỷ số sau tình huống lộn xộn từ quả phạt góc. Đến phút 15, Alexander Bah nhân đôi cách biệt bằng pha dứt điểm cận thành trước khi Rafa Silva nâng tỷ số lên 3-0 chỉ một phút sau đó.

Màn trình diễn áp đảo trong hiệp một cho thấy sự hiệu quả của Benfica dưới thời Mourinho. Đội khách tung ra tới 19 cú sút, trong đó có 8 lần đưa bóng trúng đích. Khả năng pressing tầm cao cùng những pha chuyển trạng thái tốc độ khiến Estoril gần như không thể chống đỡ trong phần lớn thời gian trận đấu.

Tuy nhiên, hiệp 2 lại phản ánh phần nào vấn đề khiến Benfica đánh rơi chức vô địch ở mùa giải năm nay. Đội bóng của Mourinho chủ động giảm nhịp và để Estoril tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Thủ môn Anatolii Trubin phải thực hiện tới 5 pha cứu thua để giữ lợi thế cho đội khách.

Những sự thay đổi của HLV Ian Cathro giúp Estoril chơi khởi sắc đáng kể. Kevin Boma mang lại sự chắc chắn ở hàng thủ, trong khi Peixinho ghi bàn danh dự ở phút bù giờ.

Dù kết thúc mùa giải với thành tích bất bại, Benfica chỉ cán đích ở vị trí thứ 3 sau Porto và Sporting Lisbon. Đây là kịch bản hiếm thấy trong bóng đá châu Âu hiện đại, khi một đội bóng không thua trận nào vẫn trắng tay ở cuộc đua vô địch.

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

