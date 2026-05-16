Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Mourinho tính gây sốc với Rashford

  • Thứ bảy, 16/5/2026 19:27 (GMT+7)
  • 9 phút trước

Jose Mourinho được cho là muốn đưa Marcus Rashford tới Real Madrid, tạo nên cuộc chiến chuyển nhượng gây sốc với Barcelona.

Mourinho được cho là muốn tái hợp Rashford tại Real. Ảnh: Reuters.

Marcus Rashford bất ngờ trở thành tâm điểm của thị trường chuyển nhượng hè 2026 khi Real Madrid được cho đang lên kế hoạch chen ngang thương vụ giữa Barcelona và Manchester United.

Theo The Independent, Jose Mourinho, người nhiều khả năng sẽ trở lại dẫn dắt Real Madrid, rất muốn tái hợp cậu học trò cũ tại Bernabeu.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha xem Rashford là mục tiêu quan trọng trong kế hoạch tái thiết hàng công đội bóng Hoàng gia.

Rashford vừa trải qua mùa giải hồi sinh mạnh mẽ dưới màu áo Barcelona theo dạng cho mượn. Tiền đạo người Anh ghi 14 bàn và có 14 kiến tạo, góp công giúp đội bóng của Hansi Flick giành La Liga và Siêu cúp Tây Ban Nha.

Phong độ ấn tượng đó khiến Barca muốn mua đứt Rashford. Tuy nhiên, khó khăn tài chính đang khiến đội chủ sân Camp Nou chần chừ với mức phí khoảng 30 triệu euro mà Manchester United yêu cầu.

Nhà báo Miguel Delaney tiết lộ Mourinho có hai lý do để theo đuổi Rashford. Một là ông đánh giá cao năng lực của cầu thủ 28 tuổi sau quãng thời gian làm việc cùng nhau tại MU, hai là tạo thêm áp lực và gây khó khăn cho Barcelona trên thị trường chuyển nhượng.

rashford anh 1

Rashford có một mùa ấn tượng trong màu áo Barca. Ảnh: Reuters.

Trong bối cảnh tương lai Vinicius Jr và Kylian Mbappe vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn, Real Madrid được cho là muốn bổ sung thêm một cầu thủ tốc độ, giàu đột biến và có thể chơi linh hoạt trên hàng công.

Dù vậy, trở ngại lớn nhất có lẽ là việc Rashford nhiều lần công khai bày tỏ tình cảm với Barcelona. Tiền đạo người Anh thừa nhận anh muốn tiếp tục ở lại Camp Nou và xem việc khoác áo đội bóng xứ Catalonia là một vinh dự.

Hiện Manchester United vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai của tiền đạo trưởng thành từ học viện CLB.

Tuy nhiên, nếu Barcelona tiếp tục chậm trễ trong đàm phán, Real Madrid hoàn toàn có thể tạo ra một trong những cú sốc lớn nhất của kỳ chuyển nhượng hè năm nay.

'30 triệu euro cho Rashford không khác gì vụ cướp'

Nhiều cựu danh thủ cho rằng Barcelona nên sớm chi tiền để mua đứt tiền đạo Marcus Rashford ở mùa hè tới.

18:34 11/5/2026

Hành động đẹp của Rashford và Ferran Torres

Marcus Rashford và Ferran Torres để lại khoảnh khắc xúc động khi chạy đến động viên HLV Hansi Flick sau khi ghi bàn cho Barcelona trong trận gặp Real Madrid rạng sáng 11/5.

09:15 11/5/2026

Rashford đi vào lịch sử

Marcus Rashford đi vào lịch sử cùng Barcelona sau chiến thắng trước Real Madrid ở vòng 35 La Liga.

06:14 11/5/2026

Siêu phẩm của Rashford tại El Clasico Rạng sáng 11/5, Rashford đã lập một siêu phẩm mở tỷ số cho Barcelona trước Real Madrid thuộc vòng 35 La Liga 2025/26.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Đào Trần

rashford Manchester United Barcelona Real Madrid Jose MOurinho Marcus Rashford

Đọc tiếp

Lewandowski chia tay Barcelona hinh anh

Lewandowski chia tay Barcelona

43 phút trước 18:53 16/5/2026

0

Tối 16/5, tiền đạo Robert Lewandowski xác nhận sẽ rời Barcelona khi mùa giải 2025/26 khép lại.

Tuyen Phap qua manh nhung chua hoan hao hinh anh

Tuyển Pháp quá mạnh nhưng chưa hoàn hảo

3 giờ trước 17:00 16/5/2026

0

Didier Deschamps mang tới World Cup 2026 một tuyển Pháp đầy chiều sâu và sức trẻ, nhưng bài toán hai cánh cùng sự cân bằng chiến thuật vẫn là dấu hỏi lớn.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý