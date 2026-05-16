Mourinho tính gây sốc với Rashford

Jose Mourinho được cho là muốn đưa Marcus Rashford tới Real Madrid, tạo nên cuộc chiến chuyển nhượng gây sốc với Barcelona.

Marcus Rashford bất ngờ trở thành tâm điểm của thị trường chuyển nhượng hè 2026 khi Real Madrid được cho đang lên kế hoạch chen ngang thương vụ giữa Barcelona và Manchester United.

Theo The Independent, Jose Mourinho, người nhiều khả năng sẽ trở lại dẫn dắt Real Madrid, rất muốn tái hợp cậu học trò cũ tại Bernabeu.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha xem Rashford là mục tiêu quan trọng trong kế hoạch tái thiết hàng công đội bóng Hoàng gia.

Rashford vừa trải qua mùa giải hồi sinh mạnh mẽ dưới màu áo Barcelona theo dạng cho mượn. Tiền đạo người Anh ghi 14 bàn và có 14 kiến tạo, góp công giúp đội bóng của Hansi Flick giành La Liga và Siêu cúp Tây Ban Nha.

Phong độ ấn tượng đó khiến Barca muốn mua đứt Rashford. Tuy nhiên, khó khăn tài chính đang khiến đội chủ sân Camp Nou chần chừ với mức phí khoảng 30 triệu euro mà Manchester United yêu cầu.

Nhà báo Miguel Delaney tiết lộ Mourinho có hai lý do để theo đuổi Rashford. Một là ông đánh giá cao năng lực của cầu thủ 28 tuổi sau quãng thời gian làm việc cùng nhau tại MU, hai là tạo thêm áp lực và gây khó khăn cho Barcelona trên thị trường chuyển nhượng.

Trong bối cảnh tương lai Vinicius Jr và Kylian Mbappe vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn, Real Madrid được cho là muốn bổ sung thêm một cầu thủ tốc độ, giàu đột biến và có thể chơi linh hoạt trên hàng công.

Dù vậy, trở ngại lớn nhất có lẽ là việc Rashford nhiều lần công khai bày tỏ tình cảm với Barcelona. Tiền đạo người Anh thừa nhận anh muốn tiếp tục ở lại Camp Nou và xem việc khoác áo đội bóng xứ Catalonia là một vinh dự.

Hiện Manchester United vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai của tiền đạo trưởng thành từ học viện CLB.

Tuy nhiên, nếu Barcelona tiếp tục chậm trễ trong đàm phán, Real Madrid hoàn toàn có thể tạo ra một trong những cú sốc lớn nhất của kỳ chuyển nhượng hè năm nay.

Siêu phẩm của Rashford tại El Clasico Rạng sáng 11/5, Rashford đã lập một siêu phẩm mở tỷ số cho Barcelona trước Real Madrid thuộc vòng 35 La Liga 2025/26.