Rashford đi vào lịch sử

  • Thứ hai, 11/5/2026 06:14 (GMT+7)
Marcus Rashford đi vào lịch sử cùng Barcelona sau chiến thắng trước Real Madrid ở vòng 35 La Liga.

Rashford mở tỷ số trận El Clasico bằng một siêu phẩm.

Rạng sáng 11/5, Barcelona chính thức đăng quang La Liga 2025/26 sau khi đánh bại Real Madrid 2-0 tại Camp Nou trong trận El Clasico quyết định mùa giải.

Người mở ra chiến thắng cho Barca là Marcus Rashford. Tiền đạo người Anh ghi bàn ngay phút thứ 8 bằng cú đá phạt hiểm hóc vào góc xa khung thành. Sau đó, Ferran Torres ấn định tỷ số 2-0 ngay trong hiệp một.

HLV Hansi Flick giành chức vô địch La Liga thứ hai liên tiếp. Đây cũng là đêm đầy cảm xúc với chiến lược gia người Đức khi ông vẫn trực tiếp chỉ đạo đội bóng dù vừa chịu cú sốc mất cha.

Với riêng Rashford, chức vô địch mang ý nghĩa đặc biệt. Ngôi sao thuộc biên chế Manchester United trở thành cầu thủ Anh đầu tiên sau 41 năm vô địch La Liga cùng Barcelona.

Người gần nhất làm được điều đó là Steve Archibald vào năm 1985. Sau Archibald, nhiều cầu thủ Anh từng khoác áo Barca nhưng không thể tái lập thành tích này.

Nổi bật nhất là Gary Lineker. Ông chơi cho đội bóng xứ Catalonia giai đoạn 1986-1989 nhưng không thể giành La Liga khi Real Madrid thống trị bóng đá Tây Ban Nha.

Dù vậy, Lineker vẫn giành Copa del Rey năm 1988 và Cúp C2 châu Âu năm 1989 cùng đội bóng xứ Catalunya.

Rashford gia nhập Barca theo dạng cho mượn hồi đầu mùa và nhanh chóng trở thành quân bài quan trọng trên hàng công. Ngoài chức vô địch La Liga, anh còn cùng Barcelona giành Siêu cúp Tây Ban Nha mùa này.

Đào Trần

