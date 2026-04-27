Rashford gia nhập Tottenham?

  • Thứ hai, 27/4/2026 18:09 (GMT+7)
CLB Bắc London được cho là sẵn sàng chiêu mộ Marcus Rashford từ Manchester United.

Theo Fichajes, Tottenham Hotspur nhảy vào cuộc đua giành chữ ký Rashford. Spurs đang theo dõi sát sao từng động thái của tiền đạo này như một phương án làm mới hàng công.

Tuy nhiên, thương vụ chỉ có thể kích hoạt nếu đội bóng thành London đảm bảo được tấm vé trụ hạng tại Premier League, một điều kiện tiên quyết để thực hiện các thương vụ bom tấn.

Trước đó, truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ Barcelona sẽ không mua đứt Rashford với giá 30 triệu euro. Quãng thời gian của cầu thủ người Anh tại Camp Nou là một biểu đồ hình sin đầy biến động. Ở những khoảnh khắc thăng hoa, anh khiến khán giả trầm trồ bởi tốc độ xé gió và khả năng xuyên phá hàng phòng ngự.

Tuy nhiên, sự thiếu ổn định lại là "gót chân Achilles" khiến giám đốc thể thao Barca phải ngần ngại. Trong một tập thể đang khao khát tái thiết và cần những giá trị bền vững, một ngôi sao "lúc mờ lúc tỏ" dường như là một sự đầu tư mạo hiểm về mặt tài chính.

Về phía Manchester United, "Quỷ đỏ" sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị hấp dẫn để tối ưu hóa ngân sách. Ngoài Tottenham, Newcastle được cho là cũng muốn có sự phục vụ của Rashford.

Cách để MU vô địch Premier League 2025/26 Trong một mùa giải đầy biến động của Ngoại hạng Anh, một cơ hội nhỏ nhất đôi khi cũng có thể giúp ''Quỷ đỏ'' lên ngôi vô địch.

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Quyết định gây phẫn nộ có thể khiến Tottenham rớt hạng

Người hâm mộ Tottenham giận dữ khi VAR có thể ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc chiến trụ hạng của đội bóng con cưng.

Duy Anh

    Cú sốc với Al Nassr

    39 phút trước 19:07 27/4/2026

    0

    Al Nassr đối mặt với cơn khủng hoảng lực lượng ngay trước trận đấu quan trọng gặp Al Ahli vào ngày 30/4, khi hàng loạt trụ cột bất ngờ gặp vấn đề sức khỏe.

    Báo động đỏ với Neymar

    1 giờ trước 18:23 27/4/2026

    0

    Neymar nhiễm virus đúng thời điểm then chốt, khiến hành trình trở lại tuyển Brazil dự World Cup 2026 đối mặt thêm nhiều trắc trở.

    Trường hợp đặc biệt của bóng đá Pháp

    2 giờ trước 18:15 27/4/2026

    0

    Các CĐV Tigres UANL dành cho tiền đạo kỳ cựu Andre-Pierre Gignac lời tri ân đầy cảm xúc khi đội nhà thắng đậm 5-1 trước Mazatlan ở giải VĐQG Mexico hôm 26/4.

