Quyết định gây phẫn nộ có thể khiến Tottenham rớt hạng

Người hâm mộ Tottenham giận dữ khi VAR có thể ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc chiến trụ hạng của đội bóng con cưng.

Pha bóng gây tranh cãi.

Tối 25/4, cả West Ham và Spurs đều giành trọn 3 điểm tại Premier League. Tuy nhiên, kết quả này vẫn khiến đội bóng của HLV Roberto De Zerbi tiếp tục mắc kẹt trong nhóm xuống hạng khi mùa giải chỉ còn 4 vòng đấu.

Ở trận đấu cùng giờ, West Ham đánh bại Everton 2-1 nhờ bàn thắng phút 90+3 của Callum Wilson, qua đó duy trì cách biệt 2 điểm so với Tottenham. Tuy nhiên, tâm điểm tranh cãi lại đến từ tình huống ở phút 84, khi West Ham đang dẫn 1-0.

Trong pha bóng này, tiền đạo Thierno Barry của Everton nỗ lực che chắn bóng trong vùng cấm thì bị hậu vệ Mateus Fernandes ôm sát. Đáng chú ý, bóng chạm tay cầu thủ West Ham, nhưng trọng tài không cho Everton hưởng phạt đền. VAR sau đó vào cuộc và giữ nguyên quyết định, cho rằng đây là tình huống "chạm tay không cố ý trong lúc tranh chấp".

Sau trận, HLV David Moyes không giấu được sự bất ngờ: "Tôi thật sự quá ngạc nhiên. VAR nói đó là pha tranh chấp, nhưng rõ ràng cầu thủ của họ dùng tay chơi bóng. Tôi không hiểu vì sao lại không có penalty".

Cựu tiền vệ Jamie O’Hara chỉ trích: "Lại thêm một ngày mọi thứ chống lại Spurs. Quyết định ở trận West Ham thật khó chấp nhận". Nhiều người hâm mộ thậm chí cho rằng sai lầm này có thể khiến Tottenham phải trả giá bằng việc rớt hạng.

Ở vòng tới, West Ham sẽ làm khách trên sân Brentford (2/5), trong khi Spurs đối đầu Aston Villa một ngày sau đó. Đây là những trận đấu có thể định đoạt số phận của cả hai đội.

Highlights Wolves 0-1 Tottenham Tối 25/4, Tottenham Hotspur nhọc nhằn đánh bại Wolves trên sân khách để tiếp tục cuộc chiến trụ hạng sau vòng 34 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD