Tottenham gục ngã từ nơi không ai ngờ tới

Khủng hoảng của Tottenham không chỉ nằm ở sân cỏ, mà bắt đầu từ nơi lẽ ra phải bảo vệ cầu thủ: bộ phận y tế.

Khi một đội bóng liên tục chấn thương trong vài tuần, đó có thể là vận rủi. Khi chuyện ấy kéo dài suốt nhiều mùa giải, nó không còn là ngẫu nhiên.

Tottenham Hotspur đang đối mặt đúng thực tế đó. Từ đội hình được kỳ vọng cạnh tranh nhóm đầu, Spurs dần biến thành tập thể chắp vá vì danh sách bệnh binh ngày một dài.

Khi cầu thủ không được bảo vệ đúng cách

Vấn đề nghiêm trọng hơn là nhiều ca chấn thương không dừng ở yếu tố va chạm hay tai nạn thi đấu. Những nghi ngờ về quy trình hồi phục, thời điểm tái xuất và khả năng quản lý thể trạng đang khiến bộ phận y tế của Tottenham bị đặt dưới áp lực lớn.

Dominic Solanke nghỉ nhiều hơn sau khi đến Spurs so với phần lớn thời gian trước đó trong sự nghiệp. Dejan Kulusevski được chờ đợi trở lại nhưng liên tục lùi ngày tái xuất. Destiny Udogie trở lại sớm rồi lại chấn thương. Đó không còn là những trường hợp riêng lẻ.

Một CLB lớn có thể thua vì chiến thuật sai, mua sắm kém hoặc thiếu chiều sâu đội hình. Nhưng nếu phòng y tế vận hành thiếu hiệu quả, mọi kế hoạch đều dễ sụp đổ.

Cầu thủ chuyên nghiệp sống bằng cơ thể. Khi cơ thể không được chăm sóc đúng mức, giá trị chuyên môn cũng biến mất.

Tottenham chứng kiến quá nhiều trường hợp đáng lo. James Maddison từng ngồi dự bị dù chưa đạt thể trạng tốt nhất. Cristian Romero trước đây từng nhờ đội ngũ y tế tuyển Argentina hỗ trợ điều trị và công khai cảm ơn họ.

Những chi tiết ấy tạo ra câu hỏi lớn: cầu thủ có thực sự tin tưởng hoàn toàn vào hệ thống y tế của CLB?

Trong bóng đá hiện đại, niềm tin giữa cầu thủ và bộ phận y tế là yếu tố sống còn. Nếu cầu thủ cảm thấy mình bị đẩy trở lại quá sớm, hoặc không được xử lý tối ưu, sự dè dặt sẽ xuất hiện. Khi đó, quá trình hồi phục càng khó trọn vẹn.

Đáng lo hơn, Tottenham còn chứng kiến nhiều chấn thương dây chằng nặng trong thời gian ngắn. Radu Dragusin, Wilson Odobert và Maddison đều gặp vấn đề ACL trong vòng một năm.

Không ai nói mọi ca chấn thương đều do lỗi y tế. Nhưng khi số lượng tăng bất thường, hệ thống phải bị chất vấn.

Muốn hồi sinh, Spurs phải cải tổ từ gốc

Tottenham nhiều năm qua thường nói về dự án dài hạn, về lối chơi mới, về tham vọng trở lại đỉnh cao. Nhưng không đội bóng nào đua đường dài nếu cứ mất người liên tục.

Bạn có thể mua thêm tiền đạo, thay HLV hay nâng cấp chiến thuật. Tuy nhiên, nếu cầu thủ cứ vào viện nhiều hơn ra sân, mọi kế hoạch chỉ là lý thuyết.

Spurs cần nhìn thẳng vào vấn đề. Không chỉ chữa từng ca chấn thương, mà phải đánh giá lại toàn bộ cấu trúc vận hành: quy trình hồi phục, khối lượng tập luyện, dữ liệu tải vận động, phối hợp giữa HLV thể lực và bác sĩ, cũng như tiêu chí quyết định ngày trở lại thi đấu.

Các đội bóng lớn nhất châu Âu đều coi khoa học thể thao là vũ khí cạnh tranh. Tottenham không thể đứng ngoài xu hướng đó.

Một đội bóng có sân vận động hiện đại bậc nhất nước Anh, doanh thu hàng đầu Premier League, không thể để phòng y tế trở thành điểm yếu kéo lùi cả mùa giải.

Khủng hoảng của Tottenham thường được nhìn qua bảng xếp hạng. Nhưng đôi khi, nguyên nhân thật sự không nằm trên sân cỏ. Nó nằm sau cánh cửa phòng điều trị.