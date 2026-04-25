Thêm cú sốc với Tottenham

  • Thứ bảy, 25/4/2026 23:19 (GMT+7)
Tối 25/4, Xavi Simons rời sân bằng cáng khi Tottenham thắng Wolves 1-0 thuộc vòng 34 Premier League.

Tottenham Hotspur tiếp tục chìm trong mùa giải đầy ám ảnh khi Xavi Simons dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng ở trận làm khách trên sân Wolverhampton Wanderers.

Trong tình huống tranh chấp với Hugo Bueno ở hiệp hai, tiền vệ người Hà Lan ngã xuống sân và lập tức ôm đầu gối gào thét đau đớn. Các nhân viên y tế phải vào sân chăm sóc trong thời gian dài trước khi quyết định đưa anh rời sân bằng cáng.

Trong lúc sơ cứu, Simons cố gắng thử cử động đầu gối nhưng không thể tiếp tục thi đấu. HLV Tottenham buộc phải tung Lucas Bergvall vào thay thế ở phút 63.

Đây là cú đánh mạnh mới nhất với Spurs trong giai đoạn then chốt của mùa giải. Trước đó, Dominic Solanke cũng phải rời sân vì chấn thương ngay trước giờ nghỉ.

Việc mất liên tiếp hai trụ cột trên hàng công khiến tình hình của đội bóng Bắc London trở nên cực kỳ đáng lo. Tottenham đang vật lộn trong cuộc đua trụ hạng và mỗi điểm số lúc này đều mang ý nghĩa sống còn.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV Spurs bày tỏ sự tuyệt vọng. Không ít người cho rằng mùa giải hiện tại quá nghiệt ngã khi đội bóng liên tục chịu tổn thất nhân sự.

"Xavi Simons bật khóc sau chấn thương đầu gối. Cảnh tượng quá kinh hoàng. Khủng hoảng chấn thương của Spurs ngày càng tồi tệ hơn sau khi Solanke cũng phải rời sân hôm nay", một CĐV bàng hoàng viết trên X.

Simons được xem là niềm hy vọng lớn ở tuyến giữa nhờ khả năng tạo đột biến, kéo bóng và kết nối lối chơi. Trận này, Spurs thắng 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Joao Palhinha nhưng chưa thể thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ.

2 giờ trước

Đào Trần

