Cuộc đua trụ hạng Premier League diễn ra kịch tính

Đêm 25/4, Tottenham đánh bại Wolverhampton 1-0, West Ham cũng bất ngờ hạ Everton 2-1 ở vòng 34 Premier League.

Joao Palhinha giải cứu Tottenham.

Tottenham giành được chiến thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh trong năm 2026. Dù vậy, thứ hạng trên BXH Premier League vẫn không cải thiện do ở trận đấu cùng giờ, West Ham đè bẹp Everton 2-1 đầy kịch tính.

Trên sân Molineux, Tottenham gặp rất nhiều khó khăn trước chủ nhà Wolves. Đại diện Bắc London chơi bế tắc và phải chờ đến tận phút 82 mới có thể ghi bàn. Nỗ lực dứt điểm của cầu thủ vào sân thay người, Richarlison vô tình thành đường kiến tạo để Palhinha dứt điểm cận thành, mang niềm vui vỡ òa cho người hâm mộ đội khách.

Tin vui tiếp tục đến khi ở trận cùng giờ, Everton gỡ hòa 1-1 trước West Ham. Khi cổ động viên Spurs đang ăn mừng việc thoát khỏi nhóm "cầm đèn đỏ" thì ở sân Olympic London, Callum Wilson ghi bàn ấn định thắng lợi 2-1 cho West Ham trước Everton ở phút 90+4, qua đó khiến Tottenham trở lại với nhóm 3 đội xuống hạng.

Khi Wolves, Burnley cầm chắc vé xuống Championship, Nottingham gần như an toàn, cuộc đua trụ hạng Premier League mùa này chỉ còn là câu chuyện của Tottenham và West Ham. "Gà trống" đứng thứ 18 với 34 điểm, kém vị trí an toàn 2 điểm.

Hai CLB thành London sẽ cạnh tranh đến vòng đấu cuối. Tottenham còn phải gặp Aston Villa, Leeds, Chelsea và Everton. Trong khi đó, West Ham lần lượt gặp Brentford, Arsenal, Newcastle và Leeds.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD