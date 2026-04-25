Trụ cột tuyển Brazil lỡ hẹn World Cup 2026

Tuyển Brazil nhận cú sốc lớn khi trung vệ Eder Militao khả năng sẽ lỡ hẹn với World Cup 2026 vì chấn thương nghiêm trọng.

Theo nhà báo Miguel Angel Diaz, tình trạng của Militao nặng hơn dự đoán ban đầu. Cầu thủ 28 tuổi tái phát chấn thương gân kheo ở chân trái trong chiến thắng 2-1 của Real Madrid trước Alaves hôm 22/4. Kết quả kiểm tra y tế sau đó xác nhận vết sẹo cũ bị rách lại, buộc anh phải tiến hành phẫu thuật để xử lý triệt để.

Thông tin này đồng nghĩa Militao sẽ không thể góp mặt trong chiến dịch World Cup 2026. Đây là tổn thất lớn với "Selecao" trong bối cảnh họ đang hướng tới mục tiêu chinh phục danh hiệu lớn nhất hành tinh. Cần biết rằng Militao là trụ cột hàng thủ Brazil.

Theo tờ COPE, thông báo ban đầu của Real Madrid khá thận trọng, nhưng thực tế lại nghiêm trọng hơn nhiều. "Militao phải phẫu thuật chấn thương gân kheo. Đây là hệ quả của việc tái phát chấn thương từ tháng 12 trong trận gặp Celta Vigo. Cậu ấy chắc chắn không dự World Cup", nhà báo Diaz tiết lộ.

Trung vệ người Brazil mới trở lại thi đấu sau quãng nghỉ 4 tháng và từng góp mặt ở trận tứ kết Champions League gặp Bayern Munich. Đội ngũ y tế của Real Madrid cố gắng kiểm soát thời lượng thi đấu của anh nhằm tránh rủi ro, nhưng kịch bản xấu nhất vẫn xảy ra chỉ sau vài trận tái xuất.

Dự kiến, Militao sẽ tiến hành phẫu thuật trong vài ngày tới và bước vào quá trình hồi phục dài hạn. Anh khả năng chỉ có thể trở lại khi Real Madrid bước vào giai đoạn tiền mùa giải 2026/27. Với tuyển Brazil, HLV Carlo Ancelotti buộc phải tính toán lại phương án phòng ngự trong bối cảnh thiếu vắng một trong những trụ cột quan trọng nhất.