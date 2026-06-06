Nghịch lý Jude Bellingham

Jude Bellingham từng được xem là tương lai của bóng đá thế giới, nhưng đang đối diện nguy cơ mất suất đá chính ở tuyển Anh tại World Cup 2026.

Dấu hỏi vai trò của Bellingham ở World Cup 2026.

Bellingham đáng lẽ phải là gương mặt đại diện hoàn hảo cho tuyển Anh tại World Cup 2026. Anh khoác áo số 10, là biểu tượng truyền thông của "Tam sư", xuất hiện trong các chiến dịch quảng bá đình đám bên cạnh những ngôi sao hàng đầu thế giới.

Nhưng trớ trêu thay, khi giải đấu lớn nhất hành tinh chuẩn bị khởi tranh, tiền vệ của Real Madrid lại đứng trước nguy cơ không được đá chính trong trận mở màn gặp Croatia vào ngày 18/6. Đó là nghịch lý lớn nhất của bóng đá Anh lúc này.

Tình thế đảo ngược

Hai năm trước, Bellingham là hiện thân của sự bùng nổ. Cú xe đạp chổng ngược ở phút 95 vào lưới Slovakia tại vòng 1/8 EURO 2024 cứu tuyển Anh khỏi bờ vực bị loại và biến anh thành người hùng dân tộc. Khi ấy, Bellingham mang dáng dấp của một siêu sao được định sẵn để thống trị bóng đá thế giới.

Trước đó, anh đưa Dortmund đến rất gần chức vô địch Bundesliga, rồi chuyển sang Real Madrid với tư cách một "Galactico" thế hệ mới. Mùa giải đầu tiên tại Bernabeu gần như hoàn hảo. Bellingham ghi bàn liên tục, tỏa sáng trong các trận El Clasico và đóng vai trò đầu tàu trong hành trình giành cú đúp La Liga cùng Champions League.

Ở tuổi đôi mươi, anh được xem là ứng viên thực sự cho Quả bóng vàng. Nhưng bóng đá luôn thay đổi nhanh hơn người ta tưởng.

Tuchel không coi Bellingham là cầu thủ không thể thay thế.

Chấn thương vai kéo dài bào mòn phong độ của Bellingham. Việc anh cố gắng thi đấu trong đau đớn trước khi lên bàn phẫu thuật khiến thể trạng lẫn cảm giác bóng không còn ở mức tốt nhất. Cùng lúc đó, Real Madrid bước vào giai đoạn biến động với sự xuất hiện của Kylian Mbappe.

Sự thay đổi trong cấu trúc đội hình khiến vai trò của Bellingham cũng thay đổi theo. Từ một tiền vệ công thường xuyên xuất hiện trong vùng cấm đối phương, anh dần trở thành mẫu cầu thủ làm nền nhiều hơn. Những pha xâm nhập nguy hiểm giảm đi, số bàn thắng giảm mạnh và ảnh hưởng trực tiếp lên trận đấu cũng không còn rõ nét như trước.

Mùa giải vừa qua, Bellingham chỉ ghi 9 bàn và có 6 kiến tạo trên mọi đấu trường. Những con số không tệ, nhưng quá khiêm tốn nếu so với tiêu chuẩn mà chính anh thiết lập. Vấn đề là sự sa sút đó không chỉ xuất hiện ở Real Madrid.

Trong màu áo tuyển Anh, Bellingham cũng chưa tạo ra bước tiến như kỳ vọng của HLV Tuchel. Thậm chí, anh không ghi bàn cho "Tam sư" kể từ tháng 10/2024. Chấn thương khiến anh bỏ lỡ nhiều đợt tập trung, đồng thời tạo cơ hội cho những cái tên khác vươn lên. Người hưởng lợi nhiều nhất là Morgan Rogers.

Tiền vệ tấn công của Aston Villa mang phong độ ấn tượng ở cấp CLB lên tuyển quốc gia. Rogers không sở hữu hào quang như Bellingham nhưng phù hợp với vai trò số 10 mà Tuchel xây dựng. Anh chơi trực diện, giàu năng lượng và mang đến tính sáng tạo ổn định trong các trận vòng loại. Quan trọng hơn, Rogers đang có phong độ cao. Trong khi đó, Bellingham vẫn sống nhiều bằng danh tiếng quá khứ hơn là những màn trình diễn thật sự thuyết phục.

Tuchel hiểu rất rõ điều này. Nhà cầm quân người Đức nhiều lần nhấn mạnh tuyển Anh sẽ không vận hành theo kiểu xếp những ngôi sao lớn nhất lên sân bằng mọi giá. Ai phù hợp hơn, người đó được lựa chọn. Đó là cách tư duy hiện đại nhưng cũng là thử thách lớn đối với Bellingham kể từ khi nổi lên như một hiện tượng.

Vị thế bị đe dọa

Ngoài chuyên môn, một yếu tố khác cũng khiến Bellingham trở thành tâm điểm tranh cãi là tính cách mạnh mẽ. Tiền vệ sinh năm 2003 luôn thi đấu với cảm xúc mãnh liệt, giúp anh tạo nên những khoảnh khắc bùng nổ. Tuy nhiên, ranh giới giữa cá tính và sự bốc đồng đôi khi rất mong manh.

Những phản ứng gay gắt với trọng tài, đồng đội hoặc quyết định thay người khiến hình ảnh của Bellingham bị soi xét nhiều hơn. Ngay cả Tuchel cũng từng thừa nhận rằng sự quyết liệt của cậu học trò cần được kiểm soát và hướng đúng mục tiêu.

Điều thú vị là cuộc tranh luận về thái độ của Bellingham đôi khi còn lấn át cả những đánh giá chuyên môn. Người ta nói quá nhiều về ngôn ngữ cơ thể, về những cái lắc đầu hay ánh mắt khó chịu, trong khi ít ai nhắc đến câu hỏi quan trọng nhất là Bellingham hiện tại còn xuất sắc đến đâu?

Áp lực dành cho Bellingham trước World Cup 2026.

Câu trả lời có lẽ nằm ở chính World Cup 2026. Nếu đạt phong độ cao, Bellingham vẫn là một trong những tiền vệ toàn diện nhất thế giới. Anh sở hữu khả năng ghi bàn, tranh chấp, điều tiết trận đấu và tạo ra khác biệt ở những thời khắc quyết định. Những phẩm chất đó không thể mất đi chỉ sau một mùa giải khó khăn.

Nhưng nếu tiếp tục thi đấu dưới kỳ vọng, Bellingham hoàn toàn có thể đánh mất vị trí vào tay Rogers hoặc những đối thủ khác. Bởi vậy, World Cup lần này là giải đấu để Bellingham chứng minh rằng anh vẫn là ngôi sao lớn của bóng đá thế giới trong thập kỷ tới.

HLV Tuchel đối mặt với quyết định khó khăn là lựa chọn cầu thủ tài năng nhất hay cầu thủ có phong độ tốt nhất. Còn với Bellingham, mọi thứ đơn giản hơn nhiều. Anh không cần những chiến dịch quảng cáo rầm rộ, cuộc tranh luận về cá tính hay vị thế ngôi sao. Điều duy nhất Bellingham cần là trở lại phiên bản từng khiến cả châu Âu ngả mũ.

Bởi nếu Bellingham tỏa sáng, tuyển Anh sẽ có cơ hội tiến rất xa. Nhưng nếu anh tiếp tục chìm trong những tranh cãi và màn trình diễn thiếu thuyết phục, nghịch lý lớn nhất của "Tam sư" tại World Cup 2026 sẽ trở thành hiện thực. Ở đó, cầu thủ được kỳ vọng nhất bị bỏ lại phía sau.

Bellingham bước vào World Cup 2026 với chiếc áo số 10 trên lưng, nhưng vị trí số 10 trong đội hình tuyển Anh là dấu hỏi chưa có lời giải.