Ngôi sao của Real Madrid tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng khi đầu tư khoảng 1 triệu bảng để sở hữu cổ phần tại Birmingham Phoenix.

Jude Bellingham rót tiền vào đội cricket quê nhà.

Jude Bellingham không chỉ thắng lớn trên sân cỏ. Ở tuổi 22, tiền vệ người Anh đang cho thấy tầm nhìn dài hạn khi quyết định bước chân vào lĩnh vực đầu tư thể thao.

Theo truyền thông Anh, ngôi sao của Real Madrid sẽ chính thức công bố việc mua khoảng 1,2% cổ phần tại Birmingham Phoenix, đội thi đấu ở giải cricket The Hundred. Giá trị thương vụ được ước tính vào khoảng 1 triệu bảng.

Đây là bước đi đáng chú ý của Bellingham, bởi anh vốn nổi tiếng là người yêu cricket từ nhỏ. Dù trở thành một trong những tiền vệ hàng đầu thế giới với sự nghiệp gắn liền cùng bóng đá, tuyển thủ Anh vẫn duy trì mối liên hệ sâu sắc với môn thể thao từng gắn bó thời niên thiếu.

Thương vụ được thực hiện thông qua việc mua lại 0,6% cổ phần từ Warwickshire CCC và 0,6% từ Knighthead Capital. Sau giao dịch, Warwickshire vẫn nắm quyền kiểm soát với 50,4%, còn Knighthead sở hữu 48,4%.

Bellingham là người con của Birmingham. Anh sinh tại Stourbridge, lớn lên trong khu vực Edgbaston và trưởng thành từ học viện Birmingham City. Chính vì thế, việc rót vốn vào một đội thể thao của quê nhà mang ý nghĩa nhiều hơn con số tài chính.

Từ Birmingham City, Bellingham bứt phá sang Borussia Dortmund rồi gia nhập Real Madrid. Chỉ trong vài năm, anh vươn lên thành biểu tượng mới của bóng đá Anh, đồng thời trở thành gương mặt có giá trị thương mại hàng đầu châu Âu.

Quyết định đầu tư lần này cho thấy Bellingham không chỉ nghĩ đến hiện tại. Khi nhiều cầu thủ còn mải mê với các hợp đồng quảng cáo ngắn hạn, tiền vệ sinh năm 2003 đã bắt đầu xây dựng nền tảng tài chính và ảnh hưởng sau sự nghiệp thi đấu.

Ở tuổi 22, Bellingham đang thắng trên cả hai mặt trận: sân cỏ và thương trường. Với Birmingham, đó cũng là niềm tự hào khi đứa con ưu tú nhất của thành phố tiếp tục quay về đóng góp.