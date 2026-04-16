Vinicius mắng Bellingham: 'Câm miệng lại'

Bầu không khí căng thẳng trong những phút cuối trận tứ kết lượt về Champions League giữa Real Madrid và Bayern Munich rạng sáng 16/4 đã được đẩy lên cao trào.

Vinicius tỏ thái độ với Bellingham.

Một tình huống gây bàn tán xảy ra ở phút 82 trên sân Allianz Arena, khi tiền vệ Jude Bellingham tỏ rõ sự không hài lòng với đồng đội Vinicius Junior. Cầu thủ người Anh trách đồng đội vì không chuyền bóng trong một cơ hội được cho là thuận lợi để ghi bàn.

Phản ứng trước lời phàn nàn, Vinicius lập tức quay sang đáp trả gay gắt. Theo hình ảnh được ghi lại bởi máy quay của đài Movistar, ngôi sao người Brazil đã nói thẳng với Bellingham: “Cậu muốn gì? Cậu muốn gì? Câm miệng đi”.

Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền và trở thành tâm điểm chú ý, phản ánh rõ sự ức chế và áp lực mà các cầu thủ Real Madrid phải đối mặt trong thời điểm then chốt.

Ở trận đấu này, cả Vinicius lẫn Bellingham đều không ghi bàn cho Real Madrid. Người tỏa sáng là Arda Guler với cú đúp ở các phút thứ 1 và 29, bên cạnh pha lập công của Kylian Mbappe. Tuy nhiên, chừng đó là không đủ để giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tránh khỏi thất bại 3-4 trước Bayern Munich, qua đó dừng bước tại Champions League mùa này.

Đây mới chỉ là lần thứ hai trong hơn một thập kỷ Real Madrid bị loại ở vòng tứ kết, khép lại hành trình tìm kiếm danh hiệu thứ 16 một cách đầy cay đắng tại Munich. Đội chủ sân Bernabeu có nguy cơ trắng tay mùa này khi đội cũng thua kém Barcelona đến 9 điểm sau 31 vòng đấu tại La Liga, đồng thời đã bị loại khỏi Cúp nhà vua.

