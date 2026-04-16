Arbeloa: 'Trọng tài đã phá nát trận đấu'

HLV Alvaro Arbeloa bức xúc khi cho rằng quyết định truất quyền thi đấu Eduardo Camavinga là bước ngoặt khiến Real Madrid bị loại khỏi Champions League.

Arbeloa không thể giấu nỗi bức xúc sau trận.

Sau thất bại 3-4 trước Bayern Munich tại Allianz Arena tại lượt về tứ kết Champions League rạng sáng 16/4, Alvaro Arbeloa không thể giấu được sự tức giận trong buổi họp báo. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho rằng chiếc thẻ vàng thứ hai dành cho Eduardo Camavinga là “không thể hiểu nổi” và phá hỏng toàn bộ cục diện của cặp đấu.

Theo Arbeloa, tình huống dẫn đến thẻ đỏ không xứng đáng bị cảnh cáo, chứ chưa nói đến việc truất quyền thi đấu. Ông thậm chí nghi ngờ trọng tài Slavko Vincic không biết Camavinga đã có thẻ vàng trước đó, khi ngay cả các cầu thủ Bayern cũng phải nhắc nhở.

"Trọng tài thậm chí không biết cậu ấy đã có thẻ, nên mới rút thẻ, nhưng ông ta đã phá hỏng một cặp đấu vốn rất đẹp", Arbeloa nhấn mạnh.

Trước thời điểm bước ngoặt xảy ra, Real Madrid thi đấu sòng phẳng và nhiều lần vươn lên dẫn trước. Đội bóng của Arbeloa kiểm soát thế trận tốt trong hiệp một và tạo ra không ít cơ hội rõ ràng. Tuy nhiên, khi phải chơi thiếu người, họ không thể duy trì cường độ và dần đánh mất lợi thế trước sức ép từ đối thủ.

HLV sinh năm 1983 thừa nhận cảm giác chung trong phòng thay đồ là “đau đớn và bất công”. Ông tiếc nuối khi toàn bộ nỗ lực của đội bóng bị xóa sạch bởi một quyết định gây tranh cãi. Dù vậy, Arbeloa vẫn dành lời khen cho các học trò, khẳng định họ đã chiến đấu hết mình và xứng đáng nhận được sự tự hào.

Thất bại này đồng nghĩa Real Madrid lỡ cơ hội chinh phục danh hiệu Champions League thứ 16. Arbeloa cho biết ông không bận tâm đến tương lai cá nhân, mà chỉ tiếc cho tập thể và người hâm mộ.

Real Madrid khép lại hành trình châu Âu với nhiều tiếc nuối, trong khi tranh cãi về chiếc thẻ đỏ của Camavinga vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống.

Khép lại loạt trận tứ kết Champions League, Real Madrid thua Bayern với tổng tỷ số 4-6. Lượt đi, họ nhận thất bại 1-2 ngay trên sân nhà Santiago Bernabeu. Với Real Madrid, kịch bản mùa giải tay trắng đang hiện ra trước mắt.

