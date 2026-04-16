Sai lầm khó tin của Neuer

  • Thứ năm, 16/4/2026 04:33 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Pha xử lý sai lầm của Manuel Neuer ngay giây thứ 34 khiến Bayern Munich suýt trả giá đắt, nhưng đại diện nước Đức vẫn kịp giành vé vào bán kết Champions League.

Neuer có màn thi đấu "lạ lẫm", trái ngược với lượt đi.

Rạng sáng 16/4, Bayern bước vào trận lượt về tứ kết Champions League gặp Real Madrid với lợi thế thắng 2-1 tại Bernabeu.

Tuy nhiên, mọi thứ lập tức trở về thế cân bằng khi Manuel Neuer mắc lỗi nghiêm trọng chỉ sau 34 giây. Thủ môn 40 tuổi chuyền hỏng ở khu vực trước vòng cấm, tạo điều kiện để Arda Guler dứt điểm từ xa vào khung thành trống, san bằng tổng tỷ số sau hai lượt trận.

Sai lầm khiến Neuer hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội. Nhiều ý kiến trên mạng xã hội gọi đây là pha xử lý "không thể tha thứ", thậm chí đặt dấu hỏi về phong độ của một trong những thủ môn hàng đầu thế giới suốt hơn một thập kỷ.

Chưa dừng lại ở đó, Neuer tiếp tục gặp vấn đề ở phút gần 30 khi không thể cản phá cú đá phạt của Guler. Dù chạm tay vào bóng, anh vẫn để thủng lưới lần thứ hai, đẩy Bayern vào thế khó trong một trận đấu có nhịp độ cao.

Trước đó, Aleksandar Pavlovic kịp gỡ hòa cho đội chủ nhà, giúp thế trận trở nên giằng co. Bayern sau đó dồn lên và tận dụng tốt cơ hội trong hiệp hai. Bàn thắng muộn của Luis Diaz cùng siêu phẩm của Michael Olise giúp đội bóng Đức giành chiến thắng 4-3 trong trận lượt về.

Dù mắc hai sai lầm lớn, Neuer vẫn được “giải cứu” khi Bayern thắng chung cuộc 6-4 sau hai lượt trận. Đại diện Bundesliga không cần đến hiệp phụ và chính thức giành vé vào bán kết.

Ở vòng bán kết, Bayern Munich sẽ chạm trán Paris Saint-Germain, đội đã loại Liverpool. Trận đấu hứa hẹn căng thẳng, trong bối cảnh Bayern vừa trải qua một đêm mà họ vừa phô diễn bản lĩnh, vừa phơi bày những khoảng trống đáng lo trong khung gỗ.

Thẻ đỏ của Camavinga gây bão

Tấm thẻ vàng thứ hai của Eduardo Camavinga trở thành tâm điểm tranh cãi trong trận Bayern Munich gặp Real Madrid.

2 giờ trước

Gục ngã trước Bayern, Real có mùa giải trắng tay

Rạng sáng 16/4, Bayern Munich đánh bại Real Madrid 4-3 tại Allianz Arena, qua đó giành vé vào bán kết với tổng tỷ số 6-4.

4 giờ trước

Bayern Munich đang hóa cỗ máy hủy diệt

Một Bayern Munich sắc lạnh, hiệu quả và đầy bản lĩnh đang vươn mình trở lại vị thế thống trị bóng đá châu Âu.

13:00 11/4/2026

Real Madrid và Bayern Munich - cuộc 'đọ súng' của hai nhà vua Cuộc đối đầu giữa Real Madrid và Bayern Munich không chỉ là trận cầu đỉnh cao, mà còn là màn so tài của hai “ông vua” Champions League, nơi đẳng cấp, bản lĩnh và lịch sử va chạm dữ dội trên cùng một sân khấu.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Đào Trần

Neuer Arda Guler Michael Olise Real Madrid Champions League Manuel Neuer

    Đọc tiếp

    Cu soc tiep theo cho Arsenal hinh anh

    Cú sốc tiếp theo cho Arsenal

    9 phút trước 05:38 16/4/2026

    0

    Noni Madueke rời sân vì chấn thương trong trận gặp Sporting, để lại nỗi lo lớn cho Arsenal ngay trước cuộc đối đầu mang tính quyết định với Manchester City vào ngày 19/4.

    Vinicius mang Bellingham: 'Cam mieng lai' hinh anh

    Vinicius mắng Bellingham: 'Câm miệng lại'

    25 phút trước 05:22 16/4/2026

    0

    Bầu không khí căng thẳng trong những phút cuối trận tứ kết lượt về Champions League giữa Real Madrid và Bayern Munich rạng sáng 16/4 đã được đẩy lên cao trào.

