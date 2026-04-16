Sai lầm khó tin của Neuer

Pha xử lý sai lầm của Manuel Neuer ngay giây thứ 34 khiến Bayern Munich suýt trả giá đắt, nhưng đại diện nước Đức vẫn kịp giành vé vào bán kết Champions League.

Neuer có màn thi đấu "lạ lẫm", trái ngược với lượt đi.

Rạng sáng 16/4, Bayern bước vào trận lượt về tứ kết Champions League gặp Real Madrid với lợi thế thắng 2-1 tại Bernabeu.

Tuy nhiên, mọi thứ lập tức trở về thế cân bằng khi Manuel Neuer mắc lỗi nghiêm trọng chỉ sau 34 giây. Thủ môn 40 tuổi chuyền hỏng ở khu vực trước vòng cấm, tạo điều kiện để Arda Guler dứt điểm từ xa vào khung thành trống, san bằng tổng tỷ số sau hai lượt trận.

Sai lầm khiến Neuer hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội. Nhiều ý kiến trên mạng xã hội gọi đây là pha xử lý "không thể tha thứ", thậm chí đặt dấu hỏi về phong độ của một trong những thủ môn hàng đầu thế giới suốt hơn một thập kỷ.

Chưa dừng lại ở đó, Neuer tiếp tục gặp vấn đề ở phút gần 30 khi không thể cản phá cú đá phạt của Guler. Dù chạm tay vào bóng, anh vẫn để thủng lưới lần thứ hai, đẩy Bayern vào thế khó trong một trận đấu có nhịp độ cao.

Trước đó, Aleksandar Pavlovic kịp gỡ hòa cho đội chủ nhà, giúp thế trận trở nên giằng co. Bayern sau đó dồn lên và tận dụng tốt cơ hội trong hiệp hai. Bàn thắng muộn của Luis Diaz cùng siêu phẩm của Michael Olise giúp đội bóng Đức giành chiến thắng 4-3 trong trận lượt về.

Dù mắc hai sai lầm lớn, Neuer vẫn được “giải cứu” khi Bayern thắng chung cuộc 6-4 sau hai lượt trận. Đại diện Bundesliga không cần đến hiệp phụ và chính thức giành vé vào bán kết.

Ở vòng bán kết, Bayern Munich sẽ chạm trán Paris Saint-Germain, đội đã loại Liverpool. Trận đấu hứa hẹn căng thẳng, trong bối cảnh Bayern vừa trải qua một đêm mà họ vừa phô diễn bản lĩnh, vừa phơi bày những khoảng trống đáng lo trong khung gỗ.

