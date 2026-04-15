Thẻ đỏ của Camavinga gây bão

Tấm thẻ vàng thứ hai của Eduardo Camavinga trở thành tâm điểm tranh cãi trong trận Bayern Munich gặp Real Madrid.

Eduardo Camavinga bị truất quyền thi đấu trong trận gặp Bayern.

Phút 85 tại Allianz Arena, Eduardo Camavinga nhận thẻ vàng thứ hai sau một pha phạm lỗi kèm hành động mang bóng đi. Trọng tài Slavko Vincic cho rằng tiền vệ người Pháp cố tình câu giờ và rút thẻ, đồng nghĩa với việc truất quyền thi đấu. Quyết định này lập tức gây tranh cãi.

Chuyên gia trọng tài Iturralde Gonzalez nhận định án phạt là quá nặng. Theo ông, Camavinga không nên có hành động như vậy, nhưng ở đẳng cấp Champions League, một tình huống như thế không đáng để rút thẻ vàng thứ hai.

Chiếc thẻ đỏ này là điểm nóng nhất trong trận đấu vốn đã đầy tranh cãi. Ngay từ phút thứ 6, bàn gỡ hòa của Aleksandar Pavlovic đã khiến Andriy Lunin phản ứng, cho rằng mình bị phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, các góc quay cho thấy Pavlovic gần như không có tác động đáng kể, và trọng tài không thổi phạt.

Phút 22, Ferland Mendy ngã trong vòng cấm khi đối đầu Jonathan Tah, nhưng Slavko Vincic tiếp tục cho trận đấu diễn ra. Đến phút 40, Eder Militao phạm lỗi mạnh với Harry Kane và nhận thẻ vàng, một quyết định được đánh giá là hợp lý.

Sang hiệp hai, tranh cãi chưa dừng lại. Phút 53, Militao cho rằng bị Kane thúc cùi chỏ, nhưng tình huống được xác định chỉ là va chạm nhẹ. Sau đó, Jamal Musiala có pha vung tay trúng Arda Güler nhưng cũng không bị xử lý.

Ở tình huống dẫn đến bàn thắng của Kylian Mbappe, Joshua Kimmich nằm sân và cho rằng bị phạm lỗi, nhưng VAR không can thiệp do cầu thủ người Đức không trực tiếp tham gia pha bóng.

Dù vậy, mọi tranh cãi cuối cùng đều dồn về chiếc thẻ đỏ của Camavinga. Trong một trận đấu đỉnh cao, nơi từng quyết định đều có thể xoay chuyển cục diện, việc truất quyền thi đấu vì hành động mang bóng bị cho là thiếu thuyết phục.

Quyết định của Vincic vì thế trở thành tâm điểm, làm lu mờ cả những diễn biến chuyên môn trên sân. Đáng nói, sau khi Camavinga rời sân, Bayern ghi liên tiếp 2 bàn do công Luis Diaz và Michael Olise, ấn định thắng lợi 4-3.

Sau hai lượt trận, Bayern đi tiếp vào bán kết nhờ tổng tỷ số 6-4. Đối thủ của họ là PSG.