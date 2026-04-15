Huyền thoại Real Madrid qua đời ở tuổi 96

Chiều 15/4 (giờ Hà Nội), Real Madrid xác nhận huyền thoại bóng đá Jose Emilio Santamaria qua đời, để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng người hâm mộ trên toàn thế giới.

Santamaria từng sát cánh bên cạnh Di Stefano, Puskas.

Real Madrid ca ngợi ông là một trong những biểu tượng vĩ đại nhất lịch sử đội bóng. Chủ tịch Florentino Perez gửi lời tri ân sâu sắc, khẳng định Santamaria là một phần không thể tách rời của dải ngân hà đầu tiên, bên cạnh những Di Stefano, Puskas hay Gento. Tất cả góp phần đặt nền móng cho Real Madrid trở thành CLB huyền thoại.

Thông điệp từ La Liga cũng bày tỏ sự tiếc thương, gửi lời chia buồn tới gia đình, người thân và người hâm mộ của ông. Trên mạng xã hội, nhiều cổ động viên để lại những dòng tưởng niệm như "Mãi mãi trong tim", "Hãy yên nghỉ" hay "Tạm biệt huyền thoại".

Santamaria sinh ra tại Montevideo (Uruguay). Ông bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp trong màu áo Nacional và giành 5 chức vô địch quốc nội giai đoạn 1950-1957. Năm 1957, ông chuyển sang khoác áo Real Madrid và nhanh chóng trở thành trụ cột hàng phòng ngự, góp công lớn vào giai đoạn thống trị châu Âu của đội bóng.

Cùng "Kền kền trắng", Santamaria giành 6 chức vô địch La Liga và 4 Cúp C1 châu Âu trong giai đoạn 1957-1965. Ông được biết đến với biệt danh "The Wall" nhờ lối chơi chắc chắn, kỷ luật và khả năng chỉ huy hàng thủ xuất sắc. Ở cấp tuyển, ông khoác áo Uruguay 25 lần trước khi thi đấu cho tuyển Tây Ban Nha và có thêm 16 lần ra sân từ năm 1958.

Sau khi giải nghệ năm 1966, Santamaria bước vào sự nghiệp huấn luyện. Ông dẫn dắt Espanyol từ năm 1971 đến 1977, giúp đội bóng 2 lần đạt vị trí trong top 4 La Liga. Sau đó, ông đảm nhiệm vai trò HLV trưởng tuyển Tây Ban Nha từ năm 1980 đến 1982, đồng thời dẫn dắt đội Olympic ở các kỳ 1968 và 1980.