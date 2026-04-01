Gục ngã trước Bayern, Real có mùa giải trắng tay

Rạng sáng 16/4, Bayern Munich đánh bại Real Madrid 4-3 tại Allianz Arena, qua đó giành vé vào bán kết với tổng tỷ số 6-4.

Mbappe cùng đồng đội gần như có mùa giải trắng tay.

Bayern Munich và Real Madrid cống hiến một trong những cuộc đối đầu kịch tính bậc nhất lịch sử vòng knock-out Champions League, với 7 bàn thắng được ghi và tấm vé bán kết chỉ được quyết định ở những giây cuối cùng.

CLB xứ Bavaria đã thể hiện bản lĩnh kiên cường để đánh bại đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha với tỷ số 4-3 bằng hai pha lập công ở phút 89 và 90+4, qua đó giành chiến thắng chung cuộc.

Real Madrid đã làm mọi thứ có thể nhưng vẫn không đủ để vượt qua đối thủ đang thăng hoa về mọi mặt. Kylian Mbappe cùng đồng đội chuẩn bị khép lại mùa giải 2025/26 với hai bàn tay trắng. Khả năng đua vô địch La Liga của "Los Blancos" chỉ còn trên lý thuyết, khi họ đã kém đại kình địch Barcelona đến 9 điểm.

Trận đấu bùng nổ ngay từ giây thứ 35 khi Manuel Neuer mắc sai lầm tai hại, tạo điều kiện cho Arda Guler mở tỷ số từ khoảng cách 35 m.

Tuy nhiên, Bayern chỉ mất 5 phút để gỡ hòa nhờ cú đánh đầu của Aleksandar Pavlovic. Đến lượt Andriy Lunin mắc lỗi với pha đoán điểm rơi sai.

Sự kịch tính tiếp tục leo thang khi Guler lập siêu phẩm đá phạt nâng tỷ số lên 2-1 cho Real, trước khi Harry Kane đưa trận đấu trở về vạch xuất phát bằng pha dứt điểm quyết đoán.

Đến phút 42, Vinicius Junior tỏa sáng rực rỡ với pha kiến tạo cho Kylian Mbappe, giúp Real Madrid vượt lên dẫn 3-2, đồng thời đưa tổng tỷ số về thế cân bằng.

Bước sang hiệp hai, Bayern Munich kiểm soát hoàn toàn thế trận nhưng vấp phải hàng thủ lùi sâu của đội khách. Bước ngoặt xảy ra ở phút 86 khi Eduardo Camavinga nhận thẻ vàng thứ hai rời sân.

Bayern tận dụng lợi thế hơn người để định đoạt trận đấu.

Tận dụng lợi thế hơn người, Luis Diaz đã có pha phối hợp đập nhả đẹp mắt với Musiala trước khi dứt điểm chạm người hậu vệ Real đổi hướng gỡ hòa 3-3.

Với tinh thần rệu rã, Real đã không thể chống đỡ sức tấn công của chủ nhà. Phút bù giờ hiệp hai, Michael Olise tỏa sáng với cú cứa lòng đẳng cấp, ấn định chiến thắng 4-3 đầy cảm xúc.

Thắng lợi này không chỉ giúp Bayern Munich kéo dài chuỗi 17 trận bất bại mà còn đưa họ vào bán kết để đối đầu với Paris Saint-Germain. Ngược lại, Real Madrid lần thứ hai bị loại ở vòng tứ kết trong hơn một thập kỷ qua, khép lại hành trình tìm kiếm danh hiệu thứ 16 một cách đầy cay đắng tại Munich.

Hai cặp đấu ở bán kết Champions League.