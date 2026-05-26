Pep bị Bernardo Silva 'xoay' cực gắt

Bernardo Silva khiến Pep Guardiola phải ngượng ngùng che mặt khi công khai truy vấn bí ẩn đằng sau meme giảng chiến thuật cho chiếc ghế trống kinh điển.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha khiến cả khán phòng bùng nổ khi đặt ra câu hỏi mà người hâm mộ Man City thắc mắc bấy lâu: "Pep, thầy thực sự đang nói chuyện với ai trong tấm hình đó?".

Câu hỏi hóm hỉnh ấy khiến nhà cầm quân 55 tuổi chỉ biết cười ngất và lấy tay che mặt trong sự hài hước. Đây cũng chính là điểm nhấn thú vị, khép lại hành trình 10 năm đầy vinh quang của Pep tại Etihad.

Sự kiện tri ân này được tổ chức ngay sau màn diễu hành xe bus rầm rộ khắp các đường phố Manchester để ăn mừng cú đúp danh hiệu FA Cup, Carabao Cup, cùng chức vô địch của đội nữ và đội U18.

Tại sân khấu chính, 20 chiếc cúp danh giá Pep giành được trong một thập kỷ qua được trưng bày trang trọng. Bất chấp việc trận đấu cuối cùng của ông kết thúc bằng thất bại 1-2 trước Aston Villa ở vòng 38 Premier League hôm 24/5, điều đó không thể ngăn cản hàng vạn cổ động viên đổ ra đường để tri ân vị chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Đêm gala còn có sự góp mặt của những cựu thủ quân huyền thoại như Vincent Kompany, Fernandinho cùng các ngôi sao như Ederson, Jack Grealish. Pep thậm chí xúc động mạnh khi nhận được tin nhắn video đặc biệt từ huyền thoại NBA, Michael Jordan, thần tượng lớn nhất của ông.

Sự kiện ngoài việc đóng vai trò như lời chia tay dành cho Pep, còn là dấu chấm hết cho hành trình của những công thần như Silva và John Stones. Cả hai sẽ cùng rời Man City sau khi mùa 2025/26 khép lại.

