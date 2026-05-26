Thêm cầu thủ Đông Nam Á đá ở Bundesliga mùa tới

Raphael Obermair, tuyển thủ Philippines, vừa cùng Paderborn giành quyền lên chơi ở Bundesliga mùa 2026/27.

Rạng sáng 26/5, Paderborn có chiến thắng 2-1 đầy cảm xúc trước Wolfsburg ở trận playoff quyết định tấm vé lên hạng. Chiến thắng này được xem là phần thưởng xứng đáng cho hành trình bền bỉ của Paderborn trong nhiều năm qua. Đội bóng xây dựng lực lượng ổn định và đặt niềm tin vào nhiều cầu thủ trẻ giàu tiềm năng.

Một trong những nhân tố đáng chú ý của Paderborn là Raphael Obermair. Tiền vệ 30 tuổi này có bố là người Đức, mẹ là người Philippines. Anh gia nhập đội bóng vào năm 2022 theo dạng chuyển nhượng tự do. Sau 28 trận mùa này, Obermair ghi 2 bàn và đóng góp 7 kiến tạo.

Năm 2021, Obermair quyết định nhận lời mời triệu tập lên tuyển Philippines dự vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, phải đến tháng 3/2026, anh mới ra mắt đội tuyển quốc gia và ghi bàn trong trận gặp Tajikistan tại vòng loại Asian Cup 2027.

Với màn trình diễn vừa qua, Obermair nhiều khả năng sẽ góp mặt trong đội hình tuyển Philippines tại ASEAN Cup 2026.

Trước Obermair, Đông Nam Á từng có một số cầu thủ thi đấu tại Bundesliga như Kevin Diks (Indonesia, đang khoác áo Monchengladbach) cùng Nicolas Mickelson (Thái Lan, đang thi đấu cho Elversberg). Ngoài ra còn có Maycon Cardozo, cầu thủ mang dòng máu Thái Lan đang gây chú ý tại Đức trong màu áo Bayern Munich.

Các CĐV Đông Nam Á kỳ vọng ngày càng có nhiều cầu thủ trong khu vực xuất hiện và khẳng định dấu ấn tại những giải đấu hàng đầu châu Âu.

