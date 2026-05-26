HLV Iraola trước cơ hội đổi đời

Sau mùa giải thăng hoa cùng Bournemouth, Andoni Iraola trở thành cái tên được săn đón nhất châu Âu cả AC Milan, Liverpool và Crystal Palace cùng quan tâm.

HLV Iraola có cơ hội dẫn dắt Milan.

Sau 3 năm tạo dấu ấn tại Bournemouth, Iraola nói lời chia tay đội chủ sân Vitality hồi cuối tuần qua. Quyết định không gia hạn hợp đồng được ông thông báo từ tháng 4, mở ra cuộc cạnh tranh giữa nhiều CLB lớn muốn sở hữu một trong những HLV triển vọng nhất châu Âu hiện nay.

AC Milan xem Iraola là ứng viên nghiêm túc cho chiếc ghế nóng tại San Siro sau mùa giải thất vọng. Thất bại 1-2 trước Cagliari ở vòng cuối khiến "Rossoneri" mất vé dự Champions League và chỉ cán đích thứ 5 Serie A. Hệ quả là HLV Massimiliano Allegri cùng hàng loạt lãnh đạo cấp cao bị sa thải.

Trước đó, Milan từng nhắm tới Cesc Fabregas nhưng bất thành khi HLV người Tây Ban Nha quyết định tiếp tục gắn bó với Como sau chiến tích lịch sử đưa CLB này dự Champions League.

Không chỉ Milan, Iraola còn lọt vào tầm ngắm của Crystal Palace và Liverpool. Palace xem ông là mục tiêu số một nếu Oliver Glasner ra đi sau chung kết Conference League. Trong khi đó, Liverpool cũng theo dõi sát tình hình giữa lúc Arne Slot chịu nhiều áp lực.

Dù vậy, Iraola có cơ hội đổi đời lớn nhất với AC Milan. Từ những CLB như Mirandes, Rayo Vallecano hay Bournemouth, chiến lược gia 43 tuổi giờ đứng trước khả năng dẫn dắt một trong những đội bóng giàu truyền thống nhất châu Âu.

Dưới thời Iraola, Bournemouth chơi thứ bóng đá giàu năng lượng và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 6 đầy ấn tượng, qua đó giành vé dự Europa League. Thành công giúp tên tuổi của ông bùng nổ trên thị trường huấn luyện.

Với việc những cánh cửa lớn đang mở ra, có lẽ ngày Iraola bước lên hàng ngũ những HLV hàng đầu châu Âu không còn xa.