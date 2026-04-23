Chelsea đổi HLV lần nữa, ứng viên số một lộ diện

Chelsea tiếp tục biến động trên ghế huấn luyện khi sa thải Liam Rosenior chỉ sau 4 tháng và đưa Andoni Iraola vào danh sách ưu tiên.

Andoni Iraola nằm trong tầm ngắm của Chelsea.

Chelsea một lần nữa rơi vào vòng xoáy thay tướng. Sau chuỗi kết quả tệ hại, đội bóng thành London quyết định chấm dứt hợp đồng với Liam Rosenior.

Nhà cầm quân người Anh chỉ tại vị khoảng 4 tháng nhưng không thể vực dậy tập thể đang khủng hoảng. Dưới thời Rosenior, Chelsea bị loại khỏi UEFA Champions League và gần như hết cơ hội trở lại sân chơi này mùa sau.

Giọt nước tràn ly là thất bại 0-3 trước Brighton & Hove Albion, trận đấu khiến Chelsea rơi khỏi nhóm dự cúp châu Âu tại Premier League. Theo truyền thông Anh, Chelsea phải chi khoảng 25 triệu euro tiền đền bù để chấm dứt hợp đồng sớm với Rosenior.

Ngay sau quyết định sa thải, Chelsea lập tức tìm người thay thế. Cái tên nổi bật nhất lúc này là Andoni Iraola. HLV người Tây Ban Nha vừa thông báo sẽ rời Bournemouth vào cuối mùa. Điều đó giúp Chelsea có cơ hội tiếp cận sớm hơn dự kiến.

Iraola gây ấn tượng mạnh tại Premier League nhờ lối chơi giàu năng lượng, pressing quyết liệt và khả năng nâng tầm những đội bóng ngân sách vừa phải. Đây là mẫu HLV phù hợp với tham vọng tái thiết của Chelsea.

Ngoài Iraola, Cesc Fabregas cũng nằm trong danh sách cân nhắc. Cựu tiền vệ Chelsea đang có quãng thời gian tích cực khi dẫn dắt Como tại Italy.

Hai ứng viên khác được nhắc tới là Marco Silva của Fulham và Edin Terzic, cựu HLV Borussia Dortmund.

Trong lúc chờ bổ nhiệm HLV mới, Calum McFarlane sẽ tạm quyền dẫn dắt đội một. Nhiệm vụ trước mắt của ông là ổn định phòng thay đồ và đưa Chelsea tiến xa tại FA Cup.

Chelsea đã thay nhiều HLV trong thời gian ngắn, chi tiêu mạnh tay nhưng vẫn thiếu ổn định. Vì thế, người ngồi ghế nóng tiếp theo không chỉ cần năng lực chuyên môn, mà còn phải đủ sức đưa đội bóng thoát khỏi vòng lặp hỗn loạn.