Chelsea tốn hơn 100 triệu bảng để sa thải các HLV

Chelsea lại gây chú ý khi số tiền đền bù hợp đồng liên quan đến việc thay đổi HLV của đội bóng này một lần nữa được nhắc đến.

Rosenior bị Chelsea sa thải sau chưa đầy nửa năm. Ảnh: Reuters.

Khuya 22/4, Chelsea ra quyết định sa thải HLV trưởng Liam Rosenior sau chuỗi thành tích bết bát kéo dài. Theo Football London, đội chủ sân Stamford Bridge phải trả 24 triệu bảng tiền đền bù hợp đồng cho Rosenior, khi thỏa thuận giữa đôi bên còn thời hạn đến năm 2032.

Động thái này biến Rosenior trở thành HLV nhận tiền đền bù nhiều thứ hai trong lịch sử Chelsea kể từ năm 2015, chỉ sau Antonio Conte (26,2 triệu bảng vào năm 2018).

Xếp sau hai chiến lược gia này lần lượt là Thomas Tuchel và Graham Potter (cùng 13 triệu bảng), Jose Mourinho (12,5 triệu bảng), Mauricio Pochettino (10 triệu bảng), Enzo Maresca (4,3 triệu bảng) và Frank Lampard (2 triệu bảng).

Tổng cộng, đội chủ sân Stamford Bridge đã chi hơn 100 triệu bảng chỉ để đền bù hợp đồng cho các chiến lược gia bị sa thải trong hơn một thập kỷ qua, một con số gây choáng váng ngay cả với những CLB giàu có nhất.

Việc liên tục thay đổi trên băng ghế chỉ đạo không chỉ gây tổn thất tài chính mà còn ảnh hưởng đến sự ổn định chuyên môn của đội bóng. Trong bối cảnh Chelsea đang nỗ lực tái thiết dưới thời các ông chủ mới, câu hỏi đặt ra là liệu họ có thể chấm dứt vòng xoáy sa thải – đền bù tốn kém này hay không.

Một vài gương mặt đang nằm trong tầm ngắm của ban lãnh đạo Chelsea để thay thế Rosenior gồm Filipe Luis, Cesc Fabregas, Andoni Iraola, Xabi Alonso và người cũ Frank Lampard.

