MU sống hay chết vì thương vụ 100 triệu bảng

Project 150 của Manchester United có thể thành công hay đổ vỡ chỉ bởi một quyết định ở vị trí tiền vệ trụ trong mùa hè 2026.

MU chuẩn bị bước vào mùa hè quan trọng.

Manchester United không giấu tham vọng trở lại ngai vàng Premier League vào mùa 2027/28, thời điểm CLB tròn 150 năm thành lập. Kế hoạch ấy được nội bộ gọi là “Project 150”, biểu tượng cho cuộc tái thiết dưới thời INEOS.

Nghe thì hoành tráng, nhưng mọi giấc mơ lớn thường được quyết định bởi những chi tiết rất cụ thể. Với MU lúc này, chi tiết ấy nằm ở vị trí số 6.

Không phải tiền đạo bom tấn, không phải trung vệ đắt giá, cũng không phải một HLV mới. Thương vụ quan trọng nhất mùa hè tới nhiều khả năng là tìm người thay Casemiro. Đó là bản hợp đồng có thể khiến MU tăng tốc, hoặc lại chệch đường thêm nhiều năm.

Casemiro để lại khoảng trống lớn hơn tưởng tượng

Có thời điểm Casemiro bị xem là biểu tượng của giai đoạn chi tiêu thiếu kiểm soát tại Old Trafford. Tuổi tác cao, mức lương lớn và dấu hiệu sa sút khiến nhiều người tin MU cần chia tay anh càng sớm càng tốt.

Nhưng mùa này cho thấy câu chuyện không đơn giản như vậy. Kinh nghiệm, khả năng đọc tình huống và tố chất thủ lĩnh của tiền vệ Brazil vẫn mang giá trị lớn. Trong những trận đấu căng thẳng, Casemiro vẫn là người giữ cấu trúc giữa sân, giúp đội bóng không vỡ trận khi chịu sức ép. Một khi anh rời đi, MU không chỉ mất một cầu thủ. Họ mất chiếc van an toàn.

Bởi vậy, thay Casemiro không đơn thuần là mua một tiền vệ biết tắc bóng. MU cần mẫu cầu thủ có thể thu hồi bóng, che chắn hàng thủ, thoát pressing và phát động tấn công từ tuyến dưới. Nói cách khác, họ cần một tiền vệ hiện đại toàn diện.

Đó là vị trí đắt đỏ nhất thị trường hiện nay. Những cầu thủ giỏi thật sự ở vai trò này luôn hiếm và rất đắt. Con số 100 triệu bảng vì thế không hề phi lý.

Thay Casemiro không phải nhiệm vụ dễ dàng với MU.

Elliot Anderson được nhắc đến như mục tiêu hàng đầu, nhưng Nottingham Forest không dễ nhả người, trong khi Manchester City cũng quan tâm. Điều đó cho thấy MU đang bước vào cuộc cạnh tranh phức tạp ngay ở thương vụ quan trọng nhất.

Thành bại của Project 150 nằm ở mùa hè này

MU hiện tiến bộ dưới thời Michael Carrick. Họ được đánh giá là đội mạnh thứ ba giải đấu và tạo cảm giác đang đi đúng hướng. Nhưng khoảng cách từ đội top 3 đến nhà vô địch vẫn rất xa. Muốn vô địch Premier League, bạn cần kiểm soát trung tuyến.

Trong kỷ nguyên hiện đại, gần như mọi nhà vô địch Anh đều sở hữu tiền vệ trụ đẳng cấp: Rodri của Man City, Fabinho thời đỉnh cao của Liverpool, hay chính Casemiro ở thời hoàng kim cùng Real Madrid. MU hiểu điều đó nên dồn trọng tâm vào khu vực giữa sân.

Nếu mua đúng người, "Quỷ đỏ" có thể nâng cấp toàn bộ hệ thống. Hàng thủ được bảo vệ tốt hơn. Các tiền vệ sáng tạo được giải phóng. Đội bóng kiểm soát nhịp độ tốt hơn trước các đối thủ lớn.

Một bản hợp đồng đúng có thể kéo cả tập thể đi lên. Nhưng nếu mua sai, hậu quả cũng rất rõ ràng. MU sẽ tốn thêm hàng chục triệu bảng, mất một hoặc hai mùa chỉnh sửa, trong khi các đối thủ tiếp tục bỏ xa. Những bài học từ quá khứ như Paul Pogba, Donny van de Beek hay nhiều thương vụ thiếu định hướng vẫn còn đó.

Old Trafford từng nhiều lần chi mạnh nhưng mua sai người. Đây là lúc họ không được phép lặp lại điều đó.

Casemiro sẽ rời MU sau khi mùa 2025/26 khép lại.

Người hâm mộ thường chờ đợi tiền đạo ghi 30 bàn hay ngôi sao tạo highlight mỗi tuần. Nhưng những đội vô địch thường được xây từ vị trí ít nổi bật nhất. Tiền vệ trụ hiếm khi xuất hiện trên trang nhất, nhưng luôn là nền móng của mọi tập thể lớn.

Project 150 sẽ không sống nhờ khẩu hiệu hay những bài phát biểu đẹp. Nó sống bằng các quyết định chính xác. Và mùa hè 2026, quyết định lớn nhất của Manchester United có thể nằm ở cầu thủ mà nhiều người thậm chí không mua áo đấu.

Nếu chọn đúng số 6, MU có thể thật sự trở lại. Nếu chọn sai, Project 150 chỉ còn là một khẩu hiệu đắt tiền.