Tiền vệ Kobbie Mainoo đang tiến rất gần tới việc gia hạn hợp đồng với MU.

MU tăng lương cho Mainoo. Ảnh: Reuters.

Sau chiến thắng 1-0 trước Chelsea tại Stamford Bridge ở vòng 33 Premier League hôm 20/4, ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” đẩy nhanh quá trình đàm phán với Mainoo. Trước đó, CLB cũng công bố bản hợp đồng mới dành cho Harry Maguire trong chuyến tập huấn tại Ireland.

Theo nhiều nguồn tin, MU đạt được thỏa thuận miệng với Mainoo về bản hợp đồng kéo dài 5 năm. Tiền vệ 21 tuổi dự kiến sẽ nhận mức lương khoảng 150.000 bảng/tuần, con số phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của anh trong đội hình chính. Đây là bước tiến lớn so với lần gia hạn gần nhất vào năm 2023, khi anh vẫn chỉ là cầu thủ trẻ.

Sự nghiệp của Mainoo tại Old Trafford từng bị đặt dấu hỏi, đặc biệt trong giai đoạn anh không được Ruben Amorim trọng dụng. Tuy nhiên, kể từ khi Michael Carrick tiếp quản vai trò HLV tạm quyền, cầu thủ người Anh đã hồi sinh mạnh mẽ và nhanh chóng khẳng định vị trí.

Ban huấn luyện MU đánh giá cao Mainoo. Ảnh: Reuters.

Màn trình diễn ấn tượng trước Chelsea là minh chứng rõ nét. Thi đấu bên cạnh Casemiro ở tuyến giữa, Mainoo cho thấy sự điềm tĩnh, khả năng kiểm soát bóng và hỗ trợ phòng ngự hiệu quả. Anh cũng có màn đối đầu đáng chú ý với Cole Palmer, một trong những tiền vệ tấn công nổi bật của đối phương.

Phát biểu sau trận, HLV Carrick tỏ ra hài lòng khi đánh giá cao sự bình tĩnh, khả năng thích nghi và tinh thần thi đấu của Mainoo, đặc biệt trong bối cảnh cầu thủ này chỉ mới trở lại tập luyện không lâu trước trận.

Trong bối cảnh Casemiro sẽ chia tay MU vào mùa hè tới, “Quỷ đỏ” cũng đang tìm kiếm thêm nhân sự cho tuyến giữa. Việc giữ chân Mainoo được xem là bước đi quan trọng trong kế hoạch tái thiết đội bóng.

