Tiền đạo Vinicius Junior thu hút sự chú ý trong chiến thắng của Real Madrid trước Alaves tại vòng 33 La Liga rạng sáng 22/4.

Vinicius xin lỗi CĐV Real Madrid. Ảnh: Reuters.

Đây là trận đấu đầu tiên của Real Madrid kể từ khi bị Bayern Munich loại khỏi Champions League, kết quả khiến đội bóng Hoàng gia chịu nhiều áp lực.

Phút 30, Kylian Mbappe mở tỷ số sau đường kiến tạo của Arda Guler. Sang hiệp hai, Vinicius nhân đôi cách biệt bằng cú sút xa hiểm hóc, không cho thủ môn Antonio Sivera cơ hội cản phá.

Tuy nhiên, điều gây chú ý không nằm ở pha lập công, mà là cách Vinicius phản ứng sau đó. Thay vì ăn mừng, cầu thủ người Brazil đứng lặng, giơ tay như một lời xin lỗi gửi tới khán giả tại Santiago Bernabeu. Hành động này được xem là sự thể hiện nỗi thất vọng sau thất bại tại Champions League, đấu trường được coi là mục tiêu lớn nhất của đội bóng mùa này.

Thực tế, Real Madrid đang đối mặt nguy cơ trắng tay. Đội đã thua Barcelona ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha và bị loại khỏi Cúp Nhà vua bởi Albacete. Tại La Liga, Real hiện đứng thứ hai, kém Barcelona 6 điểm và thi đấu nhiều hơn một trận. Nếu đối thủ tiếp tục chiến thắng, khoảng cách có thể bị nới rộng lên 9 điểm khi mùa giải chỉ còn ít vòng.

Lần gần nhất Real Madrid không giành danh hiệu là mùa 2020/21, thời điểm Zinedine Zidane rời ghế HLV. Với tình hình hiện tại, kịch bản này có nguy cơ lặp lại.

Sự bất ổn tại Real Madrid thời điểm này Thất bại trước Bayern Munich tại tứ kết Champions League 2025/26 hôm 16/4 chính là giọt nước tràn ly phơi bày sự bất ổn của tập thể Real Madrid.