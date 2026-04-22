Pep Guardiola gọi những lời chỉ trích của Wayne Rooney là ngớ ngẩn sau khi Manchester City bị chê ăn mừng quá đà trước Arsenal.

Pep Guardiola gọi bình luận của Rooney là ngớ ngẩn.

Pep Guardiola không giữ im lặng trước phát biểu của Wayne Rooney liên quan đến màn ăn mừng của Manchester City sau chiến thắng 2-1 trước Arsenal. Trên chương trình Match of the Day 2, Rooney cho rằng các cầu thủ Man City phản ứng hơi sớm và quá mức sau một trận thắng, đồng thời cảnh báo điều đó có thể phản tác dụng ở chặng cuối mùa giải.

Guardiola lập tức đáp trả. “Khi họ ăn mừng, người khác có thể nói bất cứ điều gì họ muốn, kể cả những điều ngớ ngẩn,” chiến lược gia người Tây Ban Nha nói. “Họ ăn mừng vì hiểu giá trị của đối thủ. Nếu chúng tôi không thắng trận đó, mọi chuyện gần như chấm hết”.

Theo Guardiola, cảm xúc bùng nổ của Man City xuất phát từ việc họ hiểu rõ tầm quan trọng của trận đấu với Arsenal, đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng và là đối thủ trực tiếp trong cuộc đua vô địch Premier League. Ông nhấn mạnh chiến thắng ấy giúp Man City tiếp tục bám đuổi và duy trì cơ hội bảo vệ ngôi vương.

“Sao lại không được ăn mừng? Chờ đến cuối mùa mới được vui à? Không sống với cảm xúc thì bóng đá còn ý nghĩa gì?”, Guardiola nói thêm.

Sau trận đấu tại Etihad, các cầu thủ Man City ăn mừng cuồng nhiệt cùng khán giả. Erling Haaland được ghi hình hát lớn trên sân, trong khi nhiều cầu thủ khác tiến ra khán đài chia vui cùng CĐV. Với Guardiola, đó là phản ứng hoàn toàn bình thường của một tập thể vừa thắng trận cầu có thể xoay chuyển cả mùa giải.

Chiến thắng trước Arsenal giúp Man City thu hẹp khoảng cách trong cuộc đua vô địch và có cơ hội vượt lên nếu thắng Burnley ở trận đấu bù.

Phát biểu của Guardiola cũng cho thấy sự căng thẳng ngày càng lớn ở giai đoạn quyết định mùa giải. Khi mỗi trận đấu đều mang tính sống còn, cảm xúc trên sân cỏ khó có thể giữ ở mức lạnh lùng.

Với Man City, họ không ăn mừng vì đã vô địch. Họ ăn mừng vì biết mình vẫn còn sống trong cuộc đua.