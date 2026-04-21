Man City giữ chân Pep bằng bom tấn đắt kỷ lục

Trong nỗ lực giữ chân Pep Guardiola, Manchester City xác định tiền vệ Joao Neves của Paris Saint-Germain là mục tiêu chuyển nhượng số một cho mùa giải tới.

Sau khởi đầu mùa giải có phần chệch choạc, Man City đã trở lại đầy mạnh mẽ và đang nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch Premier League. Sự hồi sinh này càng củng cố niềm tin của ban lãnh đạo vào triết lý của Pep Guardiola.

Để nâng tầm lối chơi của đội bóng lên một tiêu chuẩn mới, chiến lược gia người Catalonia tin rằng Joao Neves là mảnh ghép hoàn hảo. Với sự nhạy bén về chiến thuật, khả năng điều tiết nhịp độ và nhãn quan chuyền bóng chính xác, ngôi sao trẻ người Bồ Đào Nha được kỳ vọng sẽ mang lại luồng gió mới cho tuyến giữa của "The Citizens".

Neves (phải) là ngôi sao được săn đón.

Tuy nhiên, theo Fichajes, thương vụ này được dự báo sẽ rất phức tạp và đắt đỏ. PSG đã đặt mức giá "khủng" lên tới 150 triệu euro cho viên ngọc quý của mình. Dẫu vậy, với tiềm lực tài chính hùng mạnh và sự quyết tâm của Pep, Man City sẵn sàng phá két để thực hiện một trong những bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử câu lạc bộ.

Việc theo đuổi Joao Neves không chỉ đơn thuần là tăng cường chuyên môn, mà còn là một bước đi chiến lược nhằm cam kết tương lai với Pep Guardiola. Ban lãnh đạo Man City hiểu rằng việc chiêu mộ những tài năng đẳng cấp thế giới là cách tốt nhất để giữ chân vị thuyền trưởng tài ba này ở lại Etihad.

Dù các cuộc đàm phán có thể kéo dài suốt mùa hè, nhưng với sức hút từ một đội bóng đang thống trị nước Anh, Joao Neves khó có thể khước từ cơ hội trở thành nhân tố chủ chốt trong kế hoạch của Pep. Kết quả của thương vụ này chắc chắn sẽ định hình diện mạo của Man City trong nhiều năm tới.