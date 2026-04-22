Leicester tự tay xé nát chuyện cổ tích

Trận hòa 2-2 trước Hull City rạng sáng 22/4 chính thức đẩy Leicester City xuống League One, khép lại cú rơi tự do của nhà cựu vô địch Premier League.

Leicester chính thức sụp đổ.

Leicester City từng là biểu tượng đẹp nhất của bóng đá hiện đại. Mùa 2015/16, đội bóng bị đánh giá 5.000-1 vượt qua mọi ông lớn để vô địch Premier League. Họ không có ngân sách khổng lồ, không sở hữu dàn sao đắt giá, nhưng có tập thể gắn kết, lối chơi kỷ luật và niềm tin không giới hạn.

Một thập kỷ sau, đội bóng ấy rơi xuống League One, tức hạng ba bóng đá Anh.

Trận hòa 2-2 trước Hull City tại King Power là dấu chấm hết chính thức cho hy vọng trụ hạng. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, nhiều cầu thủ Leicester đổ gục xuống sân. Khán đài nổi giận. Những tiếng la ó phủ kín sân nhà.

Nếu ngày nâng cúp năm 2016 là đỉnh cao lịch sử, thì đêm hòa Hull là lời xác nhận rằng câu chuyện cổ tích ấy đã bị chính Leicester tự phá hỏng.

Đội hình đắt đỏ nhưng rỗng ruột

Leicester không xuống hạng vì thiếu tiền. Họ xuống hạng vì tiêu tiền sai cách.

Sau giai đoạn thành công, Leicester từng được xem là CLB kiểu mẫu trong mua bán cầu thủ. Họ đưa về những cái tên ít tiếng tăm như Jamie Vardy, Riyad Mahrez hay N'Golo Kanté, rồi biến họ thành ngôi sao hàng đầu.

Nhưng khi bước vào chu kỳ mới, Leicester đánh mất sự tỉnh táo từng làm nên thành công. Từ năm 2021, CLB chi hơn 100 triệu bảng trong hai mùa chuyển nhượng, đồng thời đẩy quỹ lương lên mức rất cao. Họ sở hữu nhiều cầu thủ từng có kinh nghiệm Premier League như Harry Winks, Ricardo Pereira, Jannik Vestergaard hay Patson Daka.

Leicester từng là chuyện cổ tích của bóng đá Anh.

Trên giấy tờ, đó không phải đội hình của một CLB xuống hạng. Nhưng bóng đá không vận hành bằng bảng lương. Leicester mùa này chỉ thắng 1 trong 18 trận gần nhất. Hàng thủ thường xuyên mất tập trung. Họ thủng lưới từ những tình huống đơn giản, phòng ngự bóng bổng yếu và thiếu tổ chức khi chuyển trạng thái.

Hàng công cũng không khá hơn. Leicester cầm bóng không tệ, nhưng thiếu tốc độ ở 1/3 cuối sân, thiếu người tạo đột biến và thường bế tắc trước những đội chơi lùi sâu.

Ngay cả trận gặp Hull, họ vẫn tái hiện toàn bộ vấn đề của mùa giải. Bị dẫn trước, vùng lên mạnh mẽ để dẫn 2-1, rồi lại đánh rơi lợi thế trong thời khắc quyết định. Một đội bóng không biết bảo vệ chiến thắng trong trận sinh tử rõ ràng đã thiếu bản lĩnh.

Leicester có cầu thủ đắt giá, nhưng không có linh hồn thi đấu.

Sai từ thượng tầng đến băng ghế huấn luyện

Không CLB nào rơi nhanh như Leicester chỉ vì phong độ cầu thủ. Gốc rễ nằm ở quản trị.

Sau chức vô địch Premier League và danh hiệu FA Cup năm 2021, Leicester lẽ ra phải dùng ánh hào quang ấy để xây nền móng dài hạn. Nhưng thay vì tái đầu tư hợp lý, họ bước vào chu kỳ phản ứng chắp vá.

Kế hoạch nhân sự thiếu nhất quán. Tuyển mộ không còn chính xác. Những cầu thủ cũ sa sút nhưng không được thay thế đúng thời điểm. Những gương mặt mới đến rồi không nâng cấp được đội hình.

Vardy rời đi, Leicester vỡ vụn.

Trên ghế huấn luyện, Leicester liên tục thay người cầm lái. Steve Cooper ra đi sớm. Ruud van Nistelrooy không thể cứu đội. Sau cùng, Gary Rowett lên nắm quyền khi con tàu gần chạm đáy.

Khi CLB thay HLV liên tục, cầu thủ mất niềm tin và hệ thống chiến thuật không thể ổn định. Leicester trở thành tập thể chơi bóng bằng phản xạ hơn là ý tưởng.

Vấn đề còn nặng hơn khi CLB bị trừ 6 điểm vì vi phạm quy định tài chính. Với đội đang vật lộn ở nhóm cuối, án phạt ấy gần như đẩy họ thêm một bước xuống vực.

Khán đài King Power rạng sáng 22/4 phản ánh toàn bộ sự đổ vỡ. CĐV la ó cầu thủ, chỉ trích ban lãnh đạo và yêu cầu chủ tịch Aiyawatt Srivaddhanaprabha rời CLB. Khi niềm tin từ khán giả biến mất, đội bóng cũng mất luôn điểm tựa cuối cùng.

Leicester từng là minh chứng rằng bóng đá vẫn còn chỗ cho điều kỳ diệu. Giờ họ trở thành ví dụ cho việc phép màu không thể kéo dài nếu phía sau là cấu trúc yếu kém.

Xuống League One không phải tai nạn nhất thời. Đó là hóa đơn cho nhiều năm sai lầm.

Trong bóng đá, leo lên đỉnh đã khó. Giữ mình trên đỉnh còn khó hơn nhiều. Leicester từng làm được điều đầu tiên, nhưng thất bại hoàn toàn ở điều thứ hai.