Leicester City đứng trước cú rơi lịch sử

Nhà vô địch Premier League năm 2016 đang đối mặt nguy cơ rớt xuống League One, khép lại một thập niên sa sút đầy cay đắng.

Từ nhà vô địch Premier League thần kỳ năm 2016, Leicester City đang đối mặt nguy cơ rớt xuống League One chỉ sau một thập niên.

Leicester City từng là biểu tượng của điều không tưởng trong bóng đá hiện đại. Mùa 2015/16, đội bóng nhỏ bé của nước Anh khiến cả thế giới kinh ngạc khi vô địch Premier League với tỷ lệ cược 5.000-1, một trong những câu chuyện thần kỳ lớn nhất lịch sử thể thao.

Nhưng chỉ 10 năm sau ngày bước lên đỉnh cao, Leicester đang đứng trước viễn cảnh rơi xuống League One, tức hạng đấu thứ ba của bóng đá Anh.

Nếu điều đó xảy ra, đây sẽ là cú sụp đổ gây choáng váng bậc nhất bóng đá xứ sương mù.

Leicester hiện kém nhóm an toàn 8 điểm trong lúc mùa giải chỉ còn ba vòng. Trận thua trước Portsmouth cuối tuần qua khiến họ bị dồn vào chân tường. Muốn níu kéo hy vọng sống sót, “Bầy cáo” buộc phải thắng Hull City ở vòng kế tiếp.

Tuy nhiên, chiến thắng thôi chưa đủ. Leicester còn phải chờ hàng loạt kết quả thuận lợi từ các đối thủ cạnh tranh. Chỉ một vài diễn biến bất lợi, họ có thể chính thức xuống hạng ngay trong tuần này.

Bi kịch của Leicester không đến trong một đêm. Đây là hệ quả của nhiều năm quản lý thiếu ổn định, đầu tư sai hướng và liên tục đánh mất bản sắc từng làm nên thành công.

Nhiều ngôi sao lần lượt rời Leicester City.

Sau chức vô địch lịch sử cùng Claudio Ranieri, Leicester từng duy trì vị thế đội bóng khó chịu tại Premier League. Họ có giai đoạn góp mặt trong nhóm cạnh tranh suất dự UEFA Champions League, đồng thời giành FA Cup năm 2021 sau chiến thắng trước Chelsea.

Khi ấy, nhiều người tin Leicester xây dựng được nền móng cho tương lai dài hạn.

Nhưng thực tế diễn ra theo chiều ngược lại. Đội bóng sa sút dần, đánh mất sự ổn định trong chuyển nhượng lẫn chiến lược chuyên môn. Những ngôi sao lần lượt rời đi, còn các bản hợp đồng thay thế không tạo ra khác biệt.

Mùa này, Leicester sở hữu một trong những quỹ lương lớn nhất giải hạng Nhất, nhưng thành tích lại nghèo nàn. Họ chỉ thắng một trận trong ba tháng gần nhất, con số cho thấy đội bóng gần như không còn sức bật ở giai đoạn quyết định.

Khủng hoảng còn lan sang khán đài. Sau thất bại trước Portsmouth, tiền vệ Harry Winks vướng vào màn lời qua tiếng lại gay gắt với người hâm mộ. Nhiều CĐV yêu cầu ông chủ Khun Aiyawatt 'Top' Srivaddhanaprabha bán CLB, đồng thời kêu gọi giám đốc thể thao Jon Rudkin rời ghế.

Thủ môn Asmir Begovic nói toàn đội vẫn còn niềm tin. Nhưng niềm tin lúc này là điều mong manh nhất tại sân King Power.

Leicester giờ không chỉ chiến đấu vì suất trụ hạng. Họ chiến đấu để tránh trở thành lời cảnh báo lớn nhất bóng đá Anh: từ nhà vô địch Premier League đến đội bóng hạng ba chỉ trong một thập niên.

Nếu không thể tự cứu mình ở ba vòng cuối, câu chuyện cổ tích năm nào sẽ khép lại bằng đoạn kết đau đớn nhất.