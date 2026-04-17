Bi kịch của Leicester City

Chu kỳ 10 năm với Leicester City chứa đựng 2 thái cực đối lập đến khó tin, từ đỉnh cao Premier League đến nguy cơ rơi xuống League One.

Mười năm trước, Leicester City viết nên câu chuyện cổ tích vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Anh. Từ một đội bóng bị dự đoán xuống hạng với tỷ lệ 5000/1, thầy trò Claudio Ranieri tạo địa chấn với ngôi vô địch Premier League mùa 2015/16.

Nhưng 10 năm sau, ánh hào quang ấy đang bị phủ bóng bởi thực tại khắc nghiệt. Leicester đang trả giá đắt và đứng trước nguy cơ xuống hạng.

Kỳ tích không tưởng

Dưới bàn tay của HLV Claudio Ranieri 10 năm trước, Leicester tạo ra mùa giải gần như hoàn hảo về tính hiệu quả. Họ không kiểm soát bóng vượt trội hay có trong tay đội hình đắt giá, nhưng lại sở hữu tính tổ chức, sự kỷ luật và khả năng phản công sắc bén đến lạnh lùng.

Những Jamie Vardy, Riyad Mahrez và N'Golo Kante khi ấy trở thành biểu tượng của "giấc mơ không tưởng". Ở đó, một CLB tầm trung có thể đánh bại mọi ông lớn để vô địch giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh.

Leicester nguy cơ rớt xuống hạng 3 bóng đá Anh.

Thế nhưng, đúng một thập kỷ sau, viễn cảnh đối lập hiện ra. Leicester đứng trước nguy cơ rơi xuống League One, hạng đấu thứ 3 của bóng đá Anh. Từ ánh đèn vinh quang ở King Power, họ chật vật ở vị trí 23 Championship 2025/26, kém nhóm an toàn 5 điểm sau khi bị trừ thêm 6 điểm vì vi phạm tài chính.

Câu hỏi đặt ra là điều gì đẩy một nhà vô địch Premier League rơi tự do nhanh đến vậy?

Sau chức vô địch lịch sử, quyết định sa thải Ranieri chỉ 9 tháng sau khi đăng quang được xem là bước ngoặt đầu tiên. Dù đội bóng khi đó có dấu hiệu sa sút và phải đua trụ hạng, việc chia tay người hùng vĩ đại nhất lịch sử CLB để bổ nhiệm trợ lý Craig Shakespeare mở ra chuỗi bất ổn kéo dài.

Chuỗi bất ổn kéo dài

Những năm tiếp theo, Leicester lần lượt thay tướng, từ Claude Puel đến Brendan Rodgers. Đặc biệt, Rodgers mang lại giai đoạn sáng sủa nhất hậu Ranieri với 2 mùa liên tiếp đứng thứ 5 Premier League và chức vô địch FA Cup 2021. Tuy nhiên, việc sa thải ông khi đội bóng rơi vào khủng hoảng kéo Leicester vào vòng xoáy rủi ro. Các lựa chọn tiếp theo như Dean Smith hay Enzo Maresca không thể tạo ra sự ổn định dài hạn.

Không chỉ sai lầm trên băng ghế huấn luyện, chính sách chuyển nhượng cũng dần trở thành điểm yếu. Những thương vụ từng được kỳ vọng như Patson Daka hay Oliver Skipp không mang lại hiệu quả tương xứng với mức phí.

Trong khi đó, những bản hợp đồng thành công lại không được giữ lại đúng thời điểm, điển hình như Youri Tielemans rời CLB theo dạng tự do, hay Wesley Fofana được bán để cân bằng tài chính.

Leicester là bi kịch của bóng đá Anh.

Điểm chung của giai đoạn hậu vinh quang là sự thiếu ổn định toàn diện. "Bầy cáo" thay đổi liên tục trên băng ghế huấn luyện, chiến lược chuyển nhượng thiếu nhất quán và những quyết định mang tính phản ứng thay vì định hướng dài hạn.

Leicester từng là minh chứng cho việc một tập thể nhỏ có thể chinh phục đỉnh cao nếu vận hành đúng cách. Nhưng 10 năm sau, chính họ lại trở thành trường hợp ngược lại. Chỉ cần sai lầm nối tiếp sai lầm, một nhà vô địch cũng có thể trượt dài không phanh.

Nhìn lại hành trình này, Leicester phản ánh một quy luật khắc nghiệt của bóng đá hiện đại. Ở đó, chiến thắng không được duy trì bằng ký ức. Nó chỉ tồn tại khi cấu trúc vận hành phía sau đủ mạnh, đủ ổn định và đủ kiên định với một hướng đi dài hạn.

Mười năm trước, Leicester là câu chuyện cổ tích. Mười năm sau, họ trở thành một bài học đắt giá.