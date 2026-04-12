Leicester rơi xuống đáy vực

Đêm 11/4, Leicester thua Swansea 0-1 ở vòng 42 Championship.

Cánh cửa xuống League One cận kề nhà vô địch Ngoại hạng Anh 2016.

Trận thư hùng tại King Power kết thúc với kịch bản không thể tồi tệ hơn cho Leicester City. Dù sở hữu lợi thế sân nhà, "Bầy cáo" lại tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng khi để Swansea City ra về với 3 điểm trọn vẹn, đẩy nỗi lo xuống hạng lên mức báo động đỏ.

Thất bại 0-1 khiến Leicester dậm chân ở vị trí áp chót, kém nhóm an toàn 4 điểm trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 4 vòng đấu. Ngược lại, chiến thắng quý giá này giúp Swansea chấm dứt chuỗi trận bết bát và vươn lên nửa giữa bảng xếp hạng, tiếp thêm sự tự tin cho chặng đường sắp tới.

Hiệp một chứng kiến sự lấn lướt của đội chủ nhà với hàng loạt cơ hội ngon ăn. Patson Daka và Ricardo Pereira liên tục bắn phá khung thành đối phương, thậm chí bóng đã một lần tìm đến cột dọc sau cú dứt điểm của hậu vệ người Bồ Đào Nha.

Thủ thành Lawrence Vigouroux phía Swansea có một ngày thi đấu chói sáng khi liên tiếp cản phá những pha không chiến hiểm hóc từ Daka. Kịch tính đẩy lên cao trào ngay trước giờ nghỉ khi Zan Vipotnik sắm vai "người hùng thầm lặng" với pha phá bóng ngay trên vạch vôi sau cú dứt điểm của Oliver Skipp.

Leicester gục ngã ở trận cầu quan trọng.

Bước sang hiệp hai, bước ngoặt của trận đấu xuất hiện ở phút 53. Từ một quả đá phạt hỏng của Leicester, Eom Ji-Sung thực hiện pha bứt tốc thần tốc từ vòng cấm nhà sang phần sân đối diện. Đường chuyền dọn cỗ của anh tìm thấy Zan Vipotnik. Tiền đạo này không bỏ lỡ cơ hội, tung cú dứt điểm sấm sét chạm mép dưới xà ngang bay vào lưới. Đây đã là bàn thắng thứ 21 của Vipotnik ở mùa giải này, củng cố vững chắc vị trí dẫn đầu danh sách Vua phá lưới.

Trong những phút cuối, King Power bao trùm bởi bầu không khí u ám. Những tiếng la ó và biểu ngữ đòi sa thải ban lãnh đạo vang lên không ngớt.

Cuộc đua trụ hạng tại Championship, Sheffield Wednesday đã ghi danh ở League One từ rất sớm.