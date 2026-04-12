Vardy thất thần khi Leicester lụn bại

Đêm 11/4 (giờ Hà Nội), Jamie Vardy lặng người khi chứng kiến Leicester City gục ngã 0-1 trước Swansea City thuộc vòng 42 Championship và lún sâu vào vòng xoáy khủng hoảng.

Ánh mắt thất thần của Vardy trên khán đài King Power trở thành hình ảnh ám ảnh sau thất bại 0-1 của Leicester trước Swansea City. Người từng là biểu tượng cho hành trình cổ tích của "Bầy cáo" năm nào giờ chỉ có thể lặng im chứng kiến đội bóng cũ chìm sâu vào khủng hoảng.

Không còn xuất hiện trên sân, nhưng Vardy vẫn dõi theo từng nhịp bóng với vẻ mặt nặng trĩu. Khi Leicester phung phí cơ hội, anh ôm đầu thất vọng. Khi đội nhà thủng lưới, ánh mắt anh đờ đẫn. Đó là nỗi đau của một huyền thoại gắn bó cả sự nghiệp với đội bóng.

Trớ trêu thay, Leicester có hiệp một đầy nỗ lực. Patson Daka và Ricardo Pereira liên tiếp uy hiếp khung thành đối phương, nhưng sự vô duyên và thiếu sắc bén khiến mọi cơ hội trôi qua.

Bước ngoặt đến ở phút 53, khi một sai lầm từ tình huống cố định khiến Leicester trả giá. Eom Ji-Sung tăng tốc phản công trước khi kiến tạo cho Zan Vipotnik ghi bàn duy nhất. Khoảnh khắc bóng chạm lưới cũng là lúc hy vọng của Leicester dần tắt.

Những phút cuối, King Power chìm trong bầu không khí nặng nề. Tiếng la ó vang lên từ khắp các khán đài. Gương mặt Vardy càng trở nên trống rỗng. Có lẽ, anh hiểu rõ hơn ai hết rằng đây thật sự là dấu hiệu của sự sụp đổ.

Thất bại khiến Leicester tiếp tục mắc kẹt ở vị trí áp chót, kém nhóm an toàn 4 điểm khi mùa giải chỉ còn 4 vòng. Với Vardy, việc chứng kiến đội bóng từng cùng anh viết nên lịch sử giờ đứng bên bờ vực thẳm có lẽ là nỗi đau lớn nhất.