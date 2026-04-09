Leicester City lâm nguy

Leicester City nguy cơ rớt hạng khi án phạt trừ 6 điểm được giữ nguyên sau kháng cáo, giáng đòn mạnh vào cuộc đua trụ lại Championship.

Đội bóng từng vô địch Premier League cách đây một thập kỷ bị Ban tổ chức các giải hạng dưới Anh (EFL) xử phạt từ tháng 2 do vi phạm quy định tài chính. Leicester bị buộc tội vượt ngưỡng cho phép trong bộ quy tắc Lợi nhuận và Bền vững gần 21 triệu bảng ở mùa 2023/24.

Án phạt ban đầu khiến Leicester rơi từ vị trí thứ 17 xuống 20. Tuy nhiên, phong độ sa sút sau đó đẩy "Bầy cáo" xuống vị trí thứ 22. Đây là nhóm cầm đèn đỏ ở giải hạng Nhất Anh. Nỗ lực kháng cáo không thành công khi hội đồng độc lập quyết định giữ nguyên mức trừ 6 điểm.

Trong thông báo chính thức, Leicester chấp nhận phán quyết và khẳng định sẽ tập trung tối đa cho 5 vòng còn lại. "Chúng tôi hiểu đây là giai đoạn khó khăn, nhưng toàn đội sẽ dồn toàn lực cho những trận đấu phía trước để quyết định số phận mùa giải", CLB nhấn mạnh.

Về tài chính, Leicester công bố khoản lỗ lên tới 71,1 triệu bảng trong năm qua. Dù vậy, đội chủ sân King Power tin rằng họ sẽ không bị áp thêm án phạt nào khác và vẫn tuân thủ các quy định hiện hành.

Trên sân cỏ, đội bóng của HLV Gary Rowett chỉ thắng 2 trận trong năm 2026. Dù vừa có chuỗi 3 trận hòa liên tiếp, Leicester cần bứt phá mạnh mẽ trong 5 vòng cuối nếu không muốn rơi xuống League One.

Sau 41 trận đấu, "Bầy cáo" kém vị trí an toàn của Portsmouth 1 điểm nhưng đá nhiều hơn đối thủ 1 trận. Kịch bản ác mộng đang mở ra với cựu vương nước Anh ở mùa giải này.

Vị trí của Leicester trước 5 vòng cuối.