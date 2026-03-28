Tình cảnh thê thảm của Leicester City

Leicester City đang đối mặt với giai đoạn khó khăn bậc nhất trong lịch sử đội bóng.

Leicester lâm nguy.

Hôm 27/3, Leicester công bố khoản lỗ lên tới 71,1 triệu bảng, trong bối cảnh nguy cơ rớt xuống League One (hạng 3 Anh) ở mùa tới dần xảy đến.

Trước đó, "Bầy cáo" bị trừ 6 điểm do vi phạm Quy tắc Lợi nhuận và Bền vững (PSR), khiến họ rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ tại Championship khi mùa giải chỉ còn 7 vòng đấu. CLB gửi đơn kháng cáo và dự kiến sẽ được xem xét trong vài tuần tới.

Đáng chú ý, báo cáo tài chính lần này chưa bao gồm các thương vụ bán cầu thủ sau ngày 30/6/2025, trong đó có Mads Hermansen (15 triệu bảng tới West Ham United), Kasey McAteer (12 triệu bảng tới Ipswich Town) và James Justin (8 triệu bảng tới Leeds United). Ngoài ra, Leicester cũng sẽ thu về 18,6 triệu bảng từ Stuttgart trong thương vụ Bilal El Khannouss.

Trong bối cảnh tài chính eo hẹp, Leicester xác định việc bán các ngôi sao là chiến lược trọng tâm nhằm tái thiết đội hình. Tiền đạo Abdul Fatawu đang nhận được sự quan tâm lớn từ nhiều đội bóng, gồm cả các CLB tại Premier League.

Đội bóng cũng bổ nhiệm Kevin Davies làm tân Giám đốc Điều hành với nhiệm vụ cải thiện tình hình tài chính. Ban lãnh đạo nhấn mạnh việc ổn định kinh tế là “ưu tiên hàng đầu” trong giai đoạn hiện tại.

Chỉ một thập kỷ trước, Leicester từng làm nên kỳ tích khi vô địch Premier League mùa 2015/16 dưới sự dẫn dắt của HLV Claudio Ranieri. Đội khi đó sở hữu những ngôi sao như N'Golo Kante, Riyad Mahrez và Jamie Vardy. Tuy nhiên, hiện tại họ phải chiến đấu để trụ lại giải hạng Nhất Anh.

