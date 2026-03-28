Martial bị trừng phạt

Tiền đạo Anthony Martial đối mặt với án kỷ luật nội bộ tại Monterrey sau hành vi phản ứng tiêu cực trong trận đấu thuộc giải Liga MX.

Theo truyền thông Mexico, cựu sao của MU bị loại khỏi các buổi tập của đội một và buộc phải tập riêng trong tuần này. Quyết định được đưa ra bởi HLV tạm quyền Nicolas Sanchez, người đang dẫn dắt đội bóng sau khi Domenec Torrent rời ghế nóng.

Sự việc xảy ra trong trận Monterrey để thua 2-3 trước Chivas de Guadalajara hôm 22/3. Khi đội nhà bị dẫn 0-3, Martial được cho là tỏ ra tức giận bên ngoài đường biên khi không được tung vào sân. Thay vì sử dụng cựu sao MU, ban huấn luyện quyết định trao cơ hội cho cầu thủ trẻ Joaquin Moxica ở phút 74.

Phản ứng của Martial không được ban huấn luyện chấp nhận, bị xem là thiếu chuyên nghiệp và gây ảnh hưởng đến tập thể. Dù Monterrey sau đó nỗ lực vùng lên với các bàn thắng của Uros Durdevic và Ricardo Chavez, họ không thể lật ngược tình thế.

Án phạt dành cho Martial được đưa ra trong bối cảnh Monterrey đang có phong độ không tốt. Đội bóng hiện xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng với 14 điểm và đã trải qua 3 trận liên tiếp không thắng, khiến áp lực ngày càng tăng.

Về phía Martial, tiền đạo người Pháp cũng chưa đáp ứng được kỳ vọng kể từ khi chuyển đến Mexico. Gia nhập Monterrey từ AEK Athens vào tháng 9, Martial mới ghi được 1 bàn sau 21 lần ra sân. Trước đó, anh còn gặp chấn thương vai khiến phong độ bị gián đoạn.

Martial từng là bản hợp đồng đình đám khi gia nhập MU năm 2015 với mức phí 36 triệu bảng, lập kỷ lục cho một cầu thủ tuổi teen vào thời điểm đó. Nhưng sau nhiều mùa giải, chân sút này không duy trì được sự ổn định và dần đánh mất vị thế tại Old Trafford.

Highlights Bournemouth 2-2 MU Rạng sang 21/3, Manchester United đánh mất lợi thế ở những phút cuối và chấp nhận chia điểm với Bournemouth ở vòng 31 Premier League.