Depay nguy cơ bị cấm thi đấu 6 trận

  • Thứ bảy, 28/3/2026 05:48 (GMT+7)
Memphis Depay nguy cơ bị cấm thi đấu dài hạn sau khi bị phát hiện sử dụng điện thoại trong trận đấu tại giải VĐQG Brazil.

Depay trở lại ghế dự bị và xem điên thoại.

Tiền đạo của Corinthians trở thành tâm điểm tranh cãi sau trận hòa 1-1 với Flamengo hôm 23/3. Máy quay truyền hình ghi lại cảnh Depay sử dụng điện thoại khi đang ngồi trên băng ghế dự bị. Một thành viên ban huấn luyện sau đó tiến đến nhắc nhở và cầu thủ này lập tức cất thiết bị vào túi.

Sự việc nhanh chóng được báo cáo lên Tòa án Công lý Thể thao Brazil (STJD). Depay bị cáo buộc vi phạm Điều 258 của Bộ luật Công lý Thể thao, liên quan đến hành vi trái với chuẩn mực đạo đức trong thể thao. Nếu bị kết luận có lỗi, anh có thể bị treo giò từ 1 đến 6 trận.

Trong báo cáo, cơ quan chức năng nhấn mạnh hành động của cầu thủ nổi tiếng có thể tạo tiền lệ xấu. Việc sử dụng thiết bị điện tử trên băng ghế bị xem là làm suy yếu tính kỷ luật, đồng thời mở ra nguy cơ liên lạc không phù hợp trong trận đấu.

Ở trận này, Depay rời sân từ phút 22 vì chấn thương đùi. Sau trận, anh lên tiếng giải thích việc dùng điện thoại nhằm liên hệ với đội ngũ y tế của tuyển Hà Lan, trong bối cảnh anh chuẩn bị hội quân cho loạt trận quốc tế.

Tiền đạo 32 tuổi khẳng định anh ra khu vực kỹ thuật để tiếp tục cổ vũ đồng đội, thay vì ở lại phòng thay đồ. Tuy nhiên, lời giải thích chưa đủ để xoa dịu tranh cãi.

Đào Trần

Depay Corinthians Hà Lan Flamengo Brazil

