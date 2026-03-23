Scandal mới nhất của Depay

Tiền đạo người Hà Lan phải lên tiếng giải thích sau khi bị bắt gặp gọi điện trong trận đấu của Corinthians.

Depay gây tranh cãi vì dùng điện thoại trên ghế dự bị

Memphis Depay tiếp tục trở thành tâm điểm tại Brazil, nhưng lần này không phải vì chuyên môn. Tiền đạo 32 tuổi vướng vào tranh cãi sau khi bị phát hiện sử dụng điện thoại khi đang ngồi trên ghế dự bị trong trận đấu của Corinthians.

Ở trận gặp Flamengo, Depay được xếp đá chính nhưng phải rời sân ngay từ phút 22 vì cảm thấy không ổn. Anh chủ động xin thay ra và đi thẳng vào phòng thay đồ để kiểm tra tình trạng chấn thương.

Tuy nhiên, câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Trong hiệp hai, khi đã trở lại khu kỹ thuật, Depay bị bắt gặp đang thực hiện một cuộc gọi kéo dài vài phút. Hành động này nhanh chóng thu hút sự chú ý, buộc một thành viên ban huấn luyện Corinthians phải tiến đến nhắc nhở và yêu cầu anh cất điện thoại.

Trước phản ứng từ dư luận, Depay lên tiếng giải thích trên mạng xã hội. Anh khẳng định cuộc gọi chỉ nhằm mục đích liên lạc với đội ngũ y tế của đội tuyển Hà Lan để cập nhật tình hình chấn thương.

“Tôi chỉ muốn làm rõ rằng cuộc gọi của tôi hoàn toàn để trao đổi với đội ngũ y tế ở Hà Lan. Tôi vẫn ra ngoài để cổ vũ đội bóng, dù có thể ở lại phòng thay đồ vì chấn thương. Tôi cũng thất vọng với kết quả trận đấu và sẽ tiếp tục nỗ lực cùng toàn đội”, Depay chia sẻ.

Dù lời giải thích được đưa ra khá nhanh, sự việc vẫn gây tranh cãi trong bối cảnh Depay vốn đã là cái tên thu hút nhiều ý kiến trái chiều tại Brazil. Trước đó không lâu, anh ghi dấu ấn với bàn thắng đẹp vào lưới Santos của Neymar, nhưng cũng thường xuyên trở thành chủ đề bàn tán.

Ở tuổi 32, Depay vẫn nuôi hy vọng góp mặt tại World Cup 2026 cùng đội tuyển Hà Lan. Tuy nhiên, tham vọng này lại khiến một bộ phận người hâm mộ Corinthians không hài lòng, khi cho rằng anh chưa toàn tâm cho CLB.

Bên cạnh đó, mức lương khoảng 13 triệu euro mỗi năm của Depay cũng là vấn đề gây tranh cãi. Corinthians hiện được cho là gặp khó khăn tài chính, thậm chí còn nợ tiền cầu thủ này. Điều này khiến hình ảnh của Depay càng trở nên nhạy cảm trong mắt người hâm mộ.

Cách đây vài ngày, chính Depay cũng thừa nhận anh cảm nhận được những luồng ý kiến chống lại CLB. Theo tiền đạo người Hà Lan, không phải ai cũng muốn thấy Corinthians trở lại với vị thế cạnh tranh danh hiệu.

Sự việc lần này, vì thế, không chỉ đơn thuần là một hành động trên ghế dự bị. Nó phản ánh áp lực và những mâu thuẫn đang tồn tại xung quanh Depay trong quãng thời gian thi đấu tại Brazil.