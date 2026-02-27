Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lingard sắp tái hợp Depay

  • Thứ sáu, 27/2/2026 09:32 (GMT+7)
Jesse Lingard đang ở rất gần thỏa thuận gia nhập Corinthians, mở ra chương mới tại Brazil sau khi rời FC Seoul theo dạng tự do.

Lingard mở ra hướng đi mới.

Theo ESPN, Jesse Lingard đang bước vào giai đoạn đàm phán nâng cao với Corinthians, đội bóng giàu truyền thống của Brazil. Lingard hiện là cầu thủ tự do kể từ khi rời FC Seoul vào cuối năm ngoái sau khi hợp đồng hết hạn.

Trước đó, cựu tiền vệ Manchester United gia nhập đại diện Hàn Quốc vào tháng 2/2024, sau bảy tháng không có CLB kể từ khi bị Nottingham Forest thanh lý hợp đồng. Trong gần hai mùa giải tại K.League, Lingard ghi 19 bàn và có 10 kiến tạo sau 67 lần ra sân, phần nào giúp anh tìm lại phong độ sau giai đoạn khó khăn ở Anh.

Quyết định chia tay FC Seoul được Lingard chia sẻ trên Instagram. Anh gọi quãng thời gian tại Hàn Quốc là “không thể tin nổi” và cảm ơn người hâm mộ vì sự ủng hộ trong hai năm qua.

Sau đó, tiền vệ 33 tuổi được kỳ vọng trở lại Anh vì lý do gia đình, nhưng kỳ chuyển nhượng tháng 1 khép lại mà không có thỏa thuận nào được hoàn tất. Middlesbrough, Coventry City và Ipswich Town được cho là quan tâm, song mọi cuộc đàm phán đều không thành.

Corinthians được xem là điểm đến phù hợp ở thời điểm hiện tại. Đội bóng bang Sao Paulo sở hữu 7 điểm sau 4 vòng đầu mùa và có trong đội hình Memphis Depay, cựu đồng đội của Lingard tại Manchester United. Nếu thương vụ hoàn tất, Lingard sẽ lần đầu thi đấu tại Nam Mỹ, mở ra chương mới trong sự nghiệp nhiều biến động của mình.

Pha bóng láu cá của Depay Sáng 19/10, Memphis Depay có tình huống đáp trả đối thủ gây sốt trong chiến thắng 1-0 của Corinthians trước Atletico Mineiro ở vòng 29 giải VĐQG Brazil.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn The Country of Football: Soccer and the making of modern Brazil của Roger Kittleson phát hành năm 2014, kể về hành trình tới 3 chức vô địch thế giới 1958, 1962 và 1970 của người Brazil.

Đào Trần

  Jesse Lingard

    Jesse Lingard

    Jesse Lingard là cầu thủ đa năng đang chơi cho CLB Manchester United (Anh). Vị trí sở trường của Lingard là chạy cánh nhưng anh cũng có thể chơi tốt trong vai trò của một tiền vệ tấn công. Gắn bó với MU từ năm 7 tuổi nhưng phải đến thời HLV Louis Van Gaal, cầu thủ người Anh mới có lần đầu ra mắt đội một vào tháng 8/2014, khi đã 23 tuổi.

    Bạn có biết: Khi còn là một cầu thủ trẻ, Jesse Lingard từng bị HLV mắng vì liên tục bắt chước những pha đảo chân học được từ đàn anh Cristiano Ronaldo trong buổi tập.

    • Ngày sinh: 15/12/1992
    • Chiều cao: 1.75 m
    • Câu lạc bộ: Manchester United
    • Số áo: 14

Casemiro: 'Với tôi, Zidane là số một'

Casemiro: 'Với tôi, Zidane là số một'

15 giờ trước 19:00 26/2/2026

0

Tiền vệ người Brazil nhắc lại quãng thời gian đáng nhớ tại Real Madrid và dành sự ngưỡng mộ đặc biệt cho Zinedine Zidane.

Neymar lập cú đúp

Neymar lập cú đúp

2 giờ trước 07:33 27/2/2026

0

Sáng 27/2, Neymar tỏa sáng rực rỡ giúp Santos hạ Vasco da Gama với tỷ số 2-1 thuộc vòng 4 giải VĐQG Brazil.

