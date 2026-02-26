Casemiro: 'Với tôi, Zidane là số một'

Tiền vệ người Brazil nhắc lại quãng thời gian đáng nhớ tại Real Madrid và dành sự ngưỡng mộ đặc biệt cho Zinedine Zidane.

Dù đã chia tay Real Madrid, Casemiro vẫn luôn nhắc về đội bóng cũ với sự trân trọng. Trong chương trình “Premier Corner by Guinness 0,0” trên DAZN, tiền vệ 34 tuổi chia sẻ nhiều điều về sự nghiệp, đặc biệt là mối quan hệ với Zinedine Zidane.

“Khi còn nhỏ, những người trên TV đều là hình mẫu. Tôi rất thích xem họ thi đấu”, Casemiro nói. Trong số đó, anh dành sự ngưỡng mộ lớn nhất cho Zidane. “Với tôi, Zidane là số một. Tôi luôn dõi theo ông ấy”.

Nhiều năm sau, Casemiro có cơ hội làm việc trực tiếp với thần tượng tại Real Madrid. Dưới sự dẫn dắt của Zidane, anh là một phần trong tập thể giành ba chức vô địch Champions League liên tiếp. Đó cũng là giai đoạn thành công nhất trong sự nghiệp của tiền vệ người Brazil.

Casemiro cho biết bản thân luôn duy trì sự nghiêm túc, kể cả khi đã đạt được thành công. “Ngay cả khi bạn đang chiến thắng, bạn vẫn phải tiếp tục thi đấu nghiêm túc và cố gắng giành chiến thắng”, anh nói. “Tôi luôn cố gắng là người đến phòng gym đầu tiên và cống hiến hết mình trong tập luyện, không chỉ ở các trận đấu”,

Ở tuổi 34, Casemiro vẫn duy trì được vị thế của mình nhờ tinh thần chuyên nghiệp. Anh nhấn mạnh việc học hỏi mỗi ngày là điều quan trọng.

“Bạn học được điều gì đó mỗi ngày, trong bóng đá và trong cuộc sống. Tôi học từ các con, từ đồng đội, từ HLV. Điều quan trọng là phải có tư duy cởi mở”, cựu sao Real Madrid nhấn mạnh.

Tiền vệ người Brazil cũng xác nhận sẽ rời Manchester United vào cuối mùa giải. Sau đó, anh cùng tuyển Brazil tham dự World Cup tại Mỹ, Canada và Mexico. Tương lai sau giải đấu này vẫn chưa được Casemiro tiết lộ.

Khi nói về World Cup, anh cho rằng sự cân bằng ngày càng rõ rệt. “Ở các kỳ World Cup gần đây, luôn có một đội gây bất ngờ. Điều quan trọng nhất là bạn thể hiện thế nào vào tháng Sáu và tháng Bảy,” Casemiro chia sẻ.