Tuchel gây tranh cãi với đội hình lạ trước Uruguay

  • Thứ bảy, 28/3/2026 06:31 (GMT+7)
  • 36 phút trước

Rạng sáng 28/3, đội hình xuất phát của Thomas Tuchel ở trận hòa Uruguay 1-1 khiến CĐV tuyển Anh phản ứng mạnh mẽ.

Tuyển Anh bước vào trận giao hữu với Uruguay với diện mạo khác lạ. HLV Tuchel thực hiện hàng loạt thay đổi khi trao cơ hội cho nhiều gương mặt ít kinh nghiệm. James Trafford bắt chính trong khung gỗ, trong khi hàng thủ gồm Tino Livramento, Harry Maguire, Fikayo Tomori và Djed Spence.

Tuyến giữa chứng kiến James Garner có lần đầu ra sân đá cặp cùng Jordan Henderson, người chạm mốc 89 lần khoác áo đội tuyển. Phía trên, Noni Madueke, Phil Foden và Marcus Rashford hỗ trợ cho Dominic Solanke ở vị trí tiền đạo cắm.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV bày tỏ sự khó hiểu. Không ít người gọi đây là "đội hình thứ 9 của tuyển Anh", trong khi số khác cho rằng đội bóng khó có thể làm nên chuyện nếu giữ cách lựa chọn như vậy.

Tranh cãi lớn nằm ở việc Kobbie Mainoo không được sử dụng ngay từ đầu, trong khi Henderson tiếp tục góp mặt. Quyết định làm dấy lên hoài nghi rằng HLV Tuchel chưa thực sự đặt niềm tin vào lớp cầu thủ trẻ.

Nhà cầm quân người Đức chủ động cho một số trụ cột nghỉ ngơi, trong đó có Harry Kane, Bukayo Saka và Declan Rice. Tuchel lý giải nhiều cầu thủ thi đấu với cường độ cao trong mùa giải, có người vượt mốc 3.000 đến 4.000 phút. Vì vậy, việc xoay tua là cần thiết để đảm bảo thể trạng và sự cân bằng.

Tuy nhiên, cách thử nghiệm mạnh tay của Tuchel vẫn khiến người hâm mộ đặt dấu hỏi về tính ổn định và định hướng của tuyển Anh.

Đào Trần

tuyển Anh Kobbie Mainoo Thomas Tuchel James Trafford giao hữu Uruguay

