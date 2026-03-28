Pha vào bóng rợn người của Araujo với Foden

Tiền vệ của Man City phải rời sân sớm trong trận giao hữu giữa tuyển Anh và Uruguay vào rạng sáng 28/3.

Phút 56, Ronald Araujo có tình huống đạp thẳng vào ống đồng của Phil Foden. Ở ngoài đường biên, HLV Thomas Tuchel phải ôm đầu khi chứng kiến học trò bị đau. Ngay lập tức, ông rút tiền vệ sinh năm 2000 ra nghỉ để nhường chỗ cho Cole Palmer.

"Pha bóng không thể chấp nhận", một CĐV bình luận. "Araujo làm gì vậy?", fan thứ 2 thắc mắc. "Foden hoàn toàn có thể mất sự nghiệp chỉ vì một trận giao hữu", người thứ 3 lên tiếng.

Cú đạp của Araujo.

Trước đó, tuyển Anh cũng mất Noni Madueke vì chấn thương. Cầu thủ thuộc biên chế Arsenal phải ra nghỉ ngay từ phút 38 sau một tình huống va chạm. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin tại Anh, Madueke chỉ bị đau nhẹ và được rút ra nghỉ để tránh chấn thương nặng.

Trở lại với trận đấu tại Wembley, tuyển Anh gặp khó trước khối phòng ngự của Uruguay và phải chờ một pha bóng lộn xộn mới có bàn thắng ở phút 80. Ben White chớp cơ hội, mở tỷ số nhưng cũng chính anh mắc sai lầm dẫn đến quả phạt đền, giúp Uruguay gỡ hòa ở phút 90+4.

Lúc 1h45 ngày 1/4, thầy trò HLV Thomas Tuchel sẽ có màn so tài thu hút sự chú ý với tuyển Nhật Bản. Vào đầu tháng 6, tuyển Anh có thêm 2 trận giao hữu với New Zealand và Costa Rica, trước khi chính thức bước vào tranh tài ở World Cup 2026.