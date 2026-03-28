Sao MU nhận 2 thẻ vàng nhưng không bị đuổi ở trận gặp Anh

  • Thứ bảy, 28/3/2026 05:39 (GMT+7)
Manuel Ugarte của tuyển Uruguay không bị đuổi bất chấp nhận 2 thẻ vàng trên sân Wembley vào rạng sáng 28/3.

Tiền vệ của Manchester United tưởng chừng bị truất quyền thi đấu sau khi nhận 2 thẻ vàng trong trận Uruguay hòa tuyển Anh 1-1. Cầu thủ này bị cảnh cáo lần đầu trong hiệp một vì một pha phạm lỗi, trước khi tiếp tục nhận thêm một thẻ vàng ở phút 81 do phản ứng sau bàn thắng mở tỷ số của Ben White.

Theo luật, điều này đồng nghĩa với một chiếc thẻ đỏ nhưng trọng tài người Đức, Sven Jablonski lại không đưa ra quyết định đó. Tiền vệ của Uruguay tiếp tục thi đấu thêm vài phút trước khi bị thay ra.

Sự khó hiểu càng gia tăng sau trận đấu khi các nguồn tin từ ITV tiết lộ thẻ vàng đầu tiên dường như không dành cho Ugarte mà là Jose Gimenez. Điều này đồng nghĩa Ugarte chỉ nhận một thẻ vàng. Trong khi đó, theo The Sun, Ugarte có thể không bị phạt thẻ nào nếu thẻ thứ hai cũng bị hủy bỏ.

Phản ứng trước tình huống gây tranh cãi, Harry Maguire thừa nhận: "Chúng tôi được thông báo rằng Ugarte nhận 2 thẻ vàng nhưng thẻ thứ hai bị hủy, điều đó thật sự khó hiểu".

Trong khi đó, cựu danh thủ Ian Wright thẳng thắn chỉ trích: "Họ đang bịa ra mọi thứ, như thể chúng ta không chứng kiến những gì đã xảy ra".

Theo Mirror, Hội đồng Luật bóng đá quốc tế (IFAB) vừa thông qua việc mở rộng quyền hạn của VAR, với các điều chỉnh sẽ được áp dụng tại World Cup 2026. Ở đó, VAR được phép can thiệp hủy bỏ thẻ vàng thứ 2 nếu xác định có sai sót, tuy nhiên luật hiện chưa chính thức có hiệu lực.

Trở lại với trận giao hữu tại Wembley, Ben White ghi bàn mở tỷ số cho tuyển Anh, trước khi Federico Valverde gỡ hòa 1-1.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Duy Anh

