Ronaldo gây sốt khi trở lại

Cristiano Ronaldo quay lại tập luyện sau chấn thương gân kheo, mang đến hy vọng lớn cho Al Nassr và tuyển Bồ Đào Nha.

Sau thời gian điều trị tại Tây Ban Nha, Ronaldo trở lại Saudi Arabia và nhanh chóng tham gia các buổi tập cùng Al Nassr. Tiền đạo 41 tuổi đăng tải hình ảnh tập luyện với cường độ cao, cho thấy quá trình hồi phục đang tiến triển tích cực.

Ronaldo dính chấn thương từ ngày 28/2, trong giai đoạn quan trọng của mùa giải. Khi đó, lo ngại xuất hiện về khả năng duy trì thể trạng của anh, nhất là khi World Cup 2026 đang đến gần. Tuy nhiên, những cập nhật mới nhất cho thấy mọi thứ đang đi đúng hướng.

Trên mạng xã hội, Ronaldo chia sẻ ngắn gọn: "Thật tốt khi trở lại. Mọi thứ đang ổn". Thông điệp này phần nào phản ánh sự tự tin của tiền đạo người Bồ Đào Nha sau thời gian tập trung phục hồi.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ, chỉ sau một giờ đăng tải đã nhận về hơn 1 triệu lượt thích cùng hàng nghìn bình luận. Đa số đều là những lời chúc và chào mừng Ronaldo trở lại thi đấu.

Tin vui của Ronaldo đến vào thời điểm quan trọng với Al Nassr. Đội bóng sẽ thi đấu trở lại sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia, với trận gặp Al Najma vào ngày 3/4. Nếu tiếp tục hồi phục tốt, Ronaldo có thể sớm góp mặt trong danh sách thi đấu chính thức.

Trước đó, HLV Roberto Martinez của tuyển Bồ Đào Nha cũng trấn an khi cho biết chấn thương của Ronaldo không nghiêm trọng. Ông ước tính thời gian hồi phục kéo dài khoảng một đến hai tuần, và diễn biến hiện tại phù hợp với nhận định đó.

Ở tuổi 41, việc duy trì thể trạng là yếu tố then chốt với Ronaldo. Mỗi lần gián đoạn đều có thể ảnh hưởng đến nhịp thi đấu. Vì vậy, quá trình trở lại lần này được theo dõi sát sao.

